Текущие события
Футбол. Лига наций
11.10
Косово
Словения
01
Футбол. Лига наций
11.10
Греция
Молдавия
20
Футбол. Лига наций
11.10
Сербия
Венгрия
01
Футбол. Лига наций
11.10
Россия
Турция
11
Футбол. Лига наций
11.10
Шотландия
Словакия
10
Футбол. Лига наций
11.10
Израиль
Чехия
12
Все события
Фоторепортажи
16Россия проиграла Швеции
10«Краснодар» впервые в истории вышел в групповой этап Лиги чемпионов
09:43 (мск), источник: Чемпионат.com

«Манчестер Сити» может расстаться с Серхио Агуэро ради подписания Лионеля Месси

32-летний аргентинский нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро может покинуть клуб по окончании контракта после сезона-2020/2021 ради перехода в стан «горожан» форварда «Барселоны» Лионеля Месси, сообщает The Mirror.

Наверх
19
фотографий
19
фотографий
19
фотографий

Сам Агуэро может продолжить карьеру в «Интере», который готов предложить ему 2-летний контракт.

Сообщается, что шансы продления контракта Лионеля Месси с «Барселоной» крайне невелики, чем и может воспользоваться «Манчестер Сити», главным козырем которого станет Хосеп Гвардиола, который готов убедить 33-летнего аргентинца вновь поработать под его руководством.

Напомним, по окончании минувшего сезона Месси посредством факса уведомил «Барселону» о желании сменить клуб, воспользовавшись опцией в контракте, позволяющей ему уйти бесплатно. Сине-гранатовые отказались отпускать аргентинского футболиста, заявив, что опция уже недействительна. Каталонский клуб был готов отпустить Лео лишь за сумму отступных в размере € 700 млн. 33-летний форвард решил не судиться с «Барселоной». Основным претендентом на аргентинца назывался «Манчестер Сити».

Во время загрузки произошла ошибка.
 Самые фигуристые фитоняшки "Инстаграма"!
Девушка-боец потрясает не только красотой, но и нокаутами!
Два разных тайма. Сборные России и Турции сыграли вничью
«Лос-Анджелес Лейкерс» в 17-й раз стал чемпионом НБА
Уральская сказка. 42-летний Дацюк — второй бомбардир КХЛ
Черчесов — о ничьей с Турцией, заменах и подготовке к Венгрии
В Беларуси задержали брата Дарьи Домрачевой
Семья Шумахера поздравила Хэмилтона с повторением рекорда
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь