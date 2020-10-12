АПЛ отреагировала на план «Ливерпуля» и «Манчестер Юнайтед» по реформе лиги

Источник: AP 2020

Проект под названием «Большая картина» предполагает уменьшение количества команд до 18. Также планируется упразднить Суперкубок Англии и Кубок английской лиги.

На своем официальном сайте АПЛ выразила свое нежелание принимать различные предложения, отметив, что «ряд конкретных предложений в опубликованном сегодня плане может оказать разрушительное воздействие на всю лигу».