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12:05 (мск), источник: Чемпионат.com

Озил получил выгодное предложение из Саудовской Аравии, но не намерен покидать «Арсенал»

Лондонский «Арсенал» получил трансферное предложение по полузащитнику Месуту Озилу, сообщает журналист Сесар Луис Мерло в своём «твиттере».

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Источник: Reuters

По информации источника, подписать 31-летнего футболиста захотел «Аль-Наср». Клуб из Саудовской Аравии предложил «канонирам» £ 5 млн (€ 5,5 млн), а самому игроку — выгодные условия контракта.

«Арсенал» выразил готовность расстаться с Озилом, однако настрой Месута не изменился. Он по-прежнему намерен оставаться в лондонской команде вплоть до истечения соглашения.

Напомним, Озил не попал в заявку «Арсенала» на Лигу Европы, а на поле не выходит с марта этого года. Сообщалось, что клуб готов расторгнуть с ним контракт, однако хавбек потребовал за досрочное расставание € 14 млн.

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