Озил получил выгодное предложение из Саудовской Аравии, но не намерен покидать «Арсенал»

По информации источника, подписать 31-летнего футболиста захотел «Аль-Наср». Клуб из Саудовской Аравии предложил «канонирам» £ 5 млн (€ 5,5 млн), а самому игроку — выгодные условия контракта.



«Арсенал» выразил готовность расстаться с Озилом, однако настрой Месута не изменился. Он по-прежнему намерен оставаться в лондонской команде вплоть до истечения соглашения.



Напомним, Озил не попал в заявку «Арсенала» на Лигу Европы, а на поле не выходит с марта этого года. Сообщалось, что клуб готов расторгнуть с ним контракт, однако хавбек потребовал за досрочное расставание € 14 млн.