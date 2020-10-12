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12:15 (мск), источник: Vesti.kz

«Кайрат» показывает футбол, который никто и никогда не видел. Шпилевский — об интересе «Динамо», Исламхане и чемпионской гонке

Главный тренер «Кайрата» Алексей Шпилевский в интервью корреспонденту Vesti.kz рассказал о состоянии защитника алматинцев Нуралы Алипа, встрече с Бауыржаном Исламханом и борьбе за титул чемпиона Казахстана. Также он прокомментировал интерес к своей персоне со стороны московского «Динамо».

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— Алексей Николаевич, Нуралы Алип сдал положительный тест на COVID-19, это серьезная потеря для «Кайрата»?

— Для нас и национальной сборной это плохая новость, потому что Нуралы — основной центральный защитник. Надеюсь, что все быстро и бессимптомно пройдет. К сожалению, такова мировая ситуация, вторая волна уже началась в Европе, сейчас мы должны быть внимательны к игрокам и ко всему персоналу.

— Как я понимаю, Алип теперь будет помещен на 14-дневный карантин?

— Да, пока не сдаст два отрицательных теста — он будет на карантине.

— Я заметил, что у вас был разговор с Исламханом. Если не секрет, о чем вы беседовали?

— Я знаю, что он травмирован, прежде всего — поинтересовался, как его здоровье. Плюс спросил о его новой команде, чемпионате, как семья — это самое главное, и, конечно, я пожелал ему удачи.

— Наверняка многие вас уже поздравляют с титулом. Как вы считаете, гонка завершена?

— Нет, гонка только начинается, мы хотим выиграть все восемь матчей, у нас именно такой настрой. Я уже сказал ребятам: то, что мы сошли с пути в матчах против «Окжетпеса» и «Шахтера» — эти ошибки мы постараемся больше не повторять. Я вижу настрой ребят, мы готовы не растерять то преимущество, которое у нас есть.

— Вы ожидали, что матч с «Астаной» получится таким однообразным и с явным преимуществом вашей команды?

— Это заслуга ребят, мы показали свое лицо. Я знал, на что они способны. Может, для вас это было неожиданно, но я знаю возможности своих ребят — они их подтвердили.

— Как вы реагируете, когда говорят о том, что у «Кайрата» есть проблемы с позиционной атакой?

— Кто так говорит?

— Эксперты.

— Я не хочу углубляться в детали, у каждого есть свое мнение. Мы знаем, над чем работать, я лично очень рад за ребят, они показывают самый современный футбол в Казахстане, который еще никто и никогда не видел. Мы движемся в правильном направлении.

— Информация об интересе московского «Динамо» к вам — насколько я знаю, о вас действительно наводили справки, как вы воспринимаете такую новость?

— Если в прессе пишут, значит — правда. Но у меня контракт с Кайратом, я здесь счастлив, мы готовимся к чемпионату. В данной ситуации неправильно комментировать какие-то слухи.

Напомним, что «Кайрат» после 12 сыгранных матчей лидирует в турнирной таблице чемпионата Казахстана, набрав 29 очков. Занимающая второе место «Астана» отстает от алматинского клуба на восемь очков.

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