Эден Азар подешевел на € 90 млн с момента перехода в «Реал»
Нападающий мадридского «Реала» Эден Азар ощутимо потерял в трансферной стоимости за последний год.
Нападающий мадридского «Реала» Эден Азар ощутимо потерял в трансферной стоимости за последний год.
Согласно оценке портала Transfermarkt, с октября 2018 года по июнь 2019-го бельгиец, в то время выступавший за «Челси», находился на пике и стоил € 150 млн.
После этого состоялся его переход в «Королевский клуб», где Эден столкнулся с проблемами и травмами и перестал играть на прежнем уровне. Его стоимость начала снижаться — сначала до € 120 млн, затем до € 100 млн, потом до € 80 млн. В настоящее время Азар оценивается в € 60 млн. Таким образом, чуть больше чем за год он подешевел на € 90 млн.
Ранее сообщалось, что «Реал» планирует провести с Азаром психологическую работу