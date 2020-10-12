Фанаты «Ливерпуля» требуют подписать Митрюшкина. Что вообще происходит?
Сейчас все объясним.
Сейчас все объясним.
Вратарский кризис в «Ливерпуле» заставил выйти на трансферный рынок даже болельщиков.
Все началось с травмы Алиссона: в начале октября бразилец повредил плечо на тренировке и, по данным The Athletic, выбыл на срок от четырех до шести недель. Источники The Independent уточнили, что травма оказалась серьезнее, чем ожидалось изначально, а восстановление займет дольше шести недель.
Алиссона заменил Адриан, с которым «Ливерпуль» сначала вылетел из Кубка лиги (проиграл «Арсеналу» в серии пенальти), а через пару дней пропустил семь голов от «Астон Виллы». После игры Юрген Клопп поддержал кипера, но признал: привозы Адриана повлияли на результат.
По информации The Independent, на самом деле Клопп разочаровался в Адриане настолько, что попросил руководство выйти на Пауло Гассаниги из «Тоттенхэма».
«Ливерпуль» экстренно начал поиски замены, но в итоге подписал только Марсело Питалугу — 17-летнего вратаря «Флуминенсе», который в бразильском клубе тренировался вместе с братом Алиссона.
Болельщиков такая замена не устроила — Питалугу планируют подводить к основе через юношеские команды, а с Адрианом придется как минимум проводить дерби с «Эвертоном» и стартовать в Лиге чемпионов.
Чтобы помочь клубу с поиском усиления, болельщики начали перебирать всех свободных вратарей и нашли Антона Митрюшкина, который в октябре попал в символическую сборную свободных агентов по версии Transfermarkt. Теперь аккаунт «Ливерпуля» в твиттере завален такими привызвами к руководству клуба:
«Никогда его не видел, но ему 24 и он свободный агент. Подпишите его».
«Присмотритесь к Митрюшкину. Может получиться неплохо».
«Подпишите Митрюшкина!».
Семь лет назад Митрюшкин считался одним из самых перспективных вратарей России: сверкал в юношеской сборной, с которой за два года взял золото и серебно Евро, и дебютировал в основе «Спартака», став самым молодым вратарем в истории клуба. В 2016-м Антон перешел в швейцарский «Сьон» ради европейской карьеры: быстро закрепился в основе и стал капитаном, но пропустил 1,5 года
Из Швейцарии Митрюшкин переехал в «Монако»: пару недель находился на просмотре и сыграл в товарищеском матче, но после смены главного тренера покинул клуб. «Должен был подписать полноценный контракт с “Монако”, но руководство клуба решило сменить главного тренера, — объяснял игрок. — Нико Ковач хотел посмотреть на меня и решить — оставлять меня или нет. Но у меня нет столько времени, я не могу больше оставаться в “Монако”. У меня есть другие варианты и предложения, я не могу заставлять ждать людей и другие команды».
С тех пор Митрюшкин остается без команды, но, кажется, у болельщиков «Ливерпуля» ничего не получится.