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15:32 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Манчестер Сити» потратил больше миллиарда евро на состав

Международный центр спортивных исследований (CIES Football Observatory) представил рейтинг клубов из топ-5 лиг Европы, потративших больше всех на формирование текущего состава.

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Источник: Спорт-Экспресс

Список возглавил английский «Манчестер Сити». «Горожане» стали единственным клубом, который потратил более 1 миллиарда евро.

В тройку самых щедрых команд также вошли французский «ПСЖ» и английский «Манчестер Юнайтед».

Рейтинг CIES Football Observatory

1. «Манчестер Сити» (Англия) — 1,036 миллиарда евро.

2. «ПСЖ» (Франция) — 888 миллионов.

3. «Манчестер Юнайтед» (Англия) — 844.

4. «Барселона» (Испания) — 826.

5. «Челси» (Англия) — 763.

6. «Реал» (Испания) — 708.

7. «Ливерпуль» (Англия) — 666.

8. «Ювентус» (Италия) — 594.

9. «Арсенал» (Англия) — 590.

10. «Эвертон» (Англия) — 504.

11. «Атлетико» (Испания) — 483.

12. «Тоттенхэм» (Англия) — 479.

13. «Наполи» (Италия) — 467.

14. «Интер» (Италия) — 439.

15. «Бавария» (Германия) — 408.

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