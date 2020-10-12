«Манчестер Сити» потратил больше миллиарда евро на состав
Международный центр спортивных исследований (CIES Football Observatory) представил рейтинг клубов из топ-5 лиг Европы, потративших больше всех на формирование текущего состава.
Международный центр спортивных исследований (CIES Football Observatory) представил рейтинг клубов из топ-5 лиг Европы, потративших больше всех на формирование текущего состава.
Список возглавил английский «Манчестер Сити». «Горожане» стали единственным клубом, который потратил более 1 миллиарда евро.
В тройку самых щедрых команд также вошли французский «ПСЖ» и английский «Манчестер Юнайтед».
Рейтинг CIES Football Observatory
1. «Манчестер Сити» (Англия) — 1,036 миллиарда евро.
2. «ПСЖ» (Франция) — 888 миллионов.
3. «Манчестер Юнайтед» (Англия) — 844.
4. «Барселона» (Испания) — 826.
5. «Челси» (Англия) — 763.
6. «Реал» (Испания) — 708.
7. «Ливерпуль» (Англия) — 666.
8. «Ювентус» (Италия) — 594.
9. «Арсенал» (Англия) — 590.
10. «Эвертон» (Англия) — 504.
11. «Атлетико» (Испания) — 483.
12. «Тоттенхэм» (Англия) — 479.
13. «Наполи» (Италия) — 467.
14. «Интер» (Италия) — 439.
15. «Бавария» (Германия) — 408.