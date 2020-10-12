Пол Скоулз будет исполнять обязанности главного тренера «Солфорд Сити»

Скоулз, являющийся уроженцем Солфорда, сменил на этом посту Грэма Александера, который был отправлен в отставку. «Солфорд Сити» выступает в Лиге 2 (четвертый дивизион чемпионата Англии).

Скоулз наиболее известен по игре за «Манчестер Юнайтед», в составе которого провел 709 матчей, забил 152 мяча, стал 11-кратным чемпионом Англии и дважды выиграл Лигу чемпионов. Скоулз завершил карьеру игрока в 2013 году. В начале 2019 года 45-летний экс-футболист возглавил «Олдем Атлетик», но проработал в клубе всего месяц.