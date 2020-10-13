Назван самый переоцененный футболист в истории

Источник: AFP 2020

Сотрудники издания опросили тысячи футбольных фанатов из Европы. Сперва были выявлены 20 кандидатов на звание самого переоцененного игрока и проведен повторный опрос. Всего в голосовании принял участие 6121 болельщик.

Самым переоцененным признали бывшего полузащитника «Ливерпуля» и сборной Англии Стивена Джеррарда. 23,5 процентов респондентов назвали именно его. На втором месте расположился французский хавбек «Манчестер Юнайтед» Поль Погба (22 процента). Трехкратный чемпион мира в составе сборной Бразилии Пеле занял третью строчку (20 процентов).

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Джеррард большую часть карьеры провел в стане мерсисайдцев. В сезоне-2004/2005 вместе с командой он завоевал кубок Лиги чемпионов. В финале турнира против «Милана» английский клуб сумел отыграться со счета 0:3 и одержать победу в серии послематчевых пенальти.