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11:50 (мск), источник: Lenta.Ru

Назван самый переоцененный футболист в истории

Ace Football провел исследование и назвал самого переоцененного футболиста в истории спорта. Заметка доступна на сайте портала.

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Источник: AFP 2020

Сотрудники издания опросили тысячи футбольных фанатов из Европы. Сперва были выявлены 20 кандидатов на звание самого переоцененного игрока и проведен повторный опрос. Всего в голосовании принял участие 6121 болельщик.

Самым переоцененным признали бывшего полузащитника «Ливерпуля» и сборной Англии Стивена Джеррарда. 23,5 процентов респондентов назвали именно его. На втором месте расположился французский хавбек «Манчестер Юнайтед» Поль Погба (22 процента). Трехкратный чемпион мира в составе сборной Бразилии Пеле занял третью строчку (20 процентов).

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Джеррард большую часть карьеры провел в стане мерсисайдцев. В сезоне-2004/2005 вместе с командой он завоевал кубок Лиги чемпионов. В финале турнира против «Милана» английский клуб сумел отыграться со счета 0:3 и одержать победу в серии послематчевых пенальти.

В 2010 году журнал The Guardian включил Джеррарда в список сборной лучших игроков в истории футбола.

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