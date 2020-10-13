Эхо провала: фанаты «Ливерпуля» просят купить экс-игрока «Спартака»

Источник: РИА "Новости"

Для действующего чемпиона Англии новый сезон начался не так приятно, как хотелось бы: из-за травмы на неопределенный срок выбыл основной голкипер команды Алисон Бекер.

На тренировке случился инцидент — два футболиста врезаются друг в друга, один встает, второй — нет. Алисон был тем, кто не встал. На данный момент мы не знаем точно, когда он будет в строю. Очень надеемся, что это произойдет очень быстро. Юрген Клопп главный тренер «Ливерпуля»

К сожалению для немецкого специалиста, травма бразильского голкипера оказалась серьезнее, чем казалось изначально. По данным The Independent, в лазарете Алисон пробудет шесть недель. С одной стороны, «Ливерпулю» не привыкать. «Красные» уже не первый раз сталкиваются с потерей основного вратаря. Летом прошлого года Алисон также выбыл на долгий срок из-за повреждения икроножной мышцы, и тогда в матче за Суперкубок УЕФА против «Челси» пришлось проявить себя Адриану, приобретенному буквально за неделю до ответственной игры. И испанец с задачей справился, принеся скаузерам новый трофей благодаря удачной игре в серии пенальти. Затем «Ливерпулю» потребовалась помощь 33-летнего голкипера в марте, когда Алисон выбыл из строя с повреждением бедра. И тут Адриану уже повезло меньше: его ошибки в ответном матче 1/16 финала Лиги чемпионов против мадридского «Атлетико» оказались роковыми для мерсисайдцев. В итоге «матрасники» продолжили путь по плей-офф, а «Ливерпуль» сосредоточился на Английской премьер-лиге.

Если тогда испанца козлом отпущения делать не стали, то после третьей попытки в качестве голкипера «красных» он свою репутацию изрядно подпортил.

С Адрианом после очередной травмы Алисона «Ливерпуль» провел два матча. Оба были проиграны.

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Сначала скаузеры уступили лондонскому «Арсеналу» в серии пенальти и вылетели из розыгрыша Кубка английской лиги, а через три дня в Бирмингеме в рамках 4-го тура АПЛ последовал ужасный разгром от «Астон Виллы» — 2:7. Руку к этому провалу приложил и сам Адриан.

Юрген Клопп, комментируя итоги той встречи, поддержал вратаря, но при этом своего недовольства действиями голкипера не скрывал. Это ожидаемо породило слухи о том, что «Ливерпуль» ищет нового вратаря. Дескать, Клопп крайне разочарован работой Адриана. И неспроста: испанец за 21 матч в составе «красных» допустил пять результативных ошибок, тогда как Алисон, для сравнения, сделал столько же за 92 встречи. Вкупе со слухами о поисках нового вратаря в СМИ фигурировало несколько фамилий. Среди них были, например, голкипер «Сток Сити» Джек Батленд и Пауло Гассанига из «Тоттенхэма». Несмотря на то что в Европе летнее трансферное окно уже закрыто, до 16 октября английские клубы между собой еще могут проводить сделки. И «Ливерпуль» нового голкипера все же приобрел.

Им оказался 17-летний бразилец Марсело Питалуга. До переезда в Англию он выступал за «Флуминенсе» и играл вместе с братом Алисона Бекера Мюриэлем.

Однако болельщики «красных» подобным трансфером были довольны мало. Особенно если учитывать тот факт, что бразильский новичок хоть и будет тренироваться с основной командой «Ливерпуля», но играть ему предстоит за молодежку. Фанаты в социальных сетях начали рассматривать, кто из талантливых и уже достаточно опытных голкиперов на данный момент находится в статусе свободного агента, чтобы нового вратаря можно было приобрести как можно раньше и без проблем. Среди таковых кандидатур оказался россиянин Антон Митрюшкин.

«Антон Митрюшкин. Никогда не видел его игру, но ему 24 года, и он свободный агент. Подпишите его в “Ливерпуль”. Обратите на него внимание. Может быть хорошим сменщиком. Подпишите его!» — то и дело пишут пользователи Twitter.

Свои первые шаги в футболе Митрюшкин делал в Ростове, занимаясь в школах принципиальных соперников: СКА и «Ростова». Однако дебют среди профессионалов пришелся уже на Москву — за «Спартак». Произошло это 8 марта 2014 года в матче 20-го тура Российской премьер-лиги сезона-2013/14 с «Тереком» (0:1). Для Митрюшкина этот дебют в Грозном был, пожалуй, не самым удачным, ведь юный голкипер пропустил уже на 33-й секунде встречи, и тот гол остался единственным в матче. Впрочем, Антон Митрюшкин все равно вошел в историю «Спартака», став самым молодым основным вратарем в клубе.

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Закрепиться в составе красно-белых ему было не суждено. Недолго поиграв за «Спартак-2», Митрюшкин в 20-летнем возрасте решился покорять Европу и перешел в швейцарский «Сьон». В новой команде он освоился достаточно быстро, буквально сразу став основным голкипером. А через полтора года после перехода Митрюшкин стал капитаном «Сьона» — самым молодым в истории клуба. Казалось, карьера идет в гору, но совсем не к месту (а иначе и не бывает) вмешались травы. В ноябре 2017-го россиянин серьезно повредил хрящевую ткань левого коленного сустава и выбыл очень надолго. Впервые после этой травмы он вышел на поле только в июле 2019 года, но закрепиться в основе ему не удалось. Затем последовала еще череда травм, а после — в июне 2020-го — Митрюшкин и «Сьон» договорились о завершении сотрудничества.

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font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;"> Посмотреть эту публикацию в Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; 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Российский голкипер попробовал проявить себя в «Монако» и даже был близок к этому, но во французском клубе неожиданно сменился главный тренер. Нико Ковач в услугах молодого россиянина не был заинтересован.

«Главными инициаторами моего приезда в “Монако” были бывший главный тренер Морено и тренер вратарей. Они рассматривали меня в качестве голкипера, способного навязать конкуренцию, способного играть первым номером в “Монако”. Я тренировался с командой две недели, провел товарищескую игру. Должен был подписать полноценный контракт с “Монако”, но руководство клуба решило сменить главного тренера. Нико Ковач хотел посмотреть на меня и решить — оставлять меня или нет. Но у меня нет столько времени, я не могу больше оставаться в “Монако”. У меня есть другие варианты и предложения, я не могу заставлять ждать людей и другие команды. Предложений много, из разных лиг. Я принял решение покинуть “Монако”, нужно двигаться дальше», — говорил Митрюшкин в интервью Metaratings.ru.

Кто бы ни был среди клубов, которые хотели бы подписать Антона, в их числе «Ливерпуль» уж точно отсутствует. По данным Liverpool Echo, «скаузеры» подписывать новых вратарей сейчас не планируют. Так что слова болельщиков останутся только в социальных сетях и в материалах различных СМИ.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CDl4RXQAJyR/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CDl4RXQAJyR/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CDl4RXQAJyR/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Mitryushkin Anton (@mitr_anton)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2020-08-07T14:44:46+00:00">7 Авг 2020 в 7:44 PDT</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.