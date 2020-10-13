Первое «Эль-Класико» в Примере состоится 24 октября на «Камп Ноу»
МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Первая игра между «Барселоной» и мадридским «Реалом» в рамках чемпионата Испании по футболу сезона-2020/21 пройдет 24 октября, сообщает
МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Первая игра между «Барселоной» и мадридским «Реалом» в рамках чемпионата Испании по футболу сезона-2020/21 пройдет 24 октября, сообщает
Игра состоится в рамках седьмого тура чемпионата Испании на стадионе «Барселоны». Дата второго матча пока не утверждена. Ранее «сине-гранатовые» сообщали, что игра в Мадриде должна пройти 11 апреля.
Новый сезон чемпионата Испании стартовал 12 сентября.