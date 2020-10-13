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16:36 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Первое «Эль-Класико» в Примере состоится 24 октября на «Камп Ноу»

МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Первая игра между «Барселоной» и мадридским «Реалом» в рамках чемпионата Испании по футболу сезона-2020/21 пройдет 24 октября, сообщает пресс-служба испанской Ла Лиги.

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Источник: AP 2020

Игра состоится в рамках седьмого тура чемпионата Испании на стадионе «Барселоны». Дата второго матча пока не утверждена. Ранее «сине-гранатовые» сообщали, что игра в Мадриде должна пройти 11 апреля.

Новый сезон чемпионата Испании стартовал 12 сентября.

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