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17:23 (мск), источник: ТАСС

Криштиану Роналду заразился коронавирусом

ТАСС, 13 октября. Нападающий итальянского футбольного клуба «Ювентус» и сборной Португалии Криштиану Роналду заболел коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает пресс-служба Федерации футбола Португалии.

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Отмечается, что 35-летний футболист чувствует себя хорошо и находится на самоизоляции. Результаты тестов остальных игроков показали отрицательный результат, что позволит им продолжить тренировочный процесс.

Футбол

Лига наций A 2020/2021
14.10.2020, 21:45

Португалия-Швеция-

В четвертом туре Лиги наций португальцы примут команду Швеции 14 октября.

Ранее случаи заражения были выявлены в составе «Ювентуса». Портал Football Italia сообщал, что несмотря на введенные в клубе ограничения, согласно которым самоизоляцию можно покинуть после трех отрицательных результатов тестов на коронавирус, португалец отправился в расположение сборной, сдав всего два теста. 9 октября тест показал наличие коронавируса у голкипера сборной Португалии Антони Лопеша.

Роналду является лучшим бомбардиром национальной сборной, на его счету 102 гола в 167 матчах. По этому показателю он уступает только Али Даеи, который в составе команды Ирана отличился 109 раз. В 2016 году Роналду в составе национальной команды стал победителем чемпионата Европы, а в 2019-м — победителем Лиги наций.

Все голы и лучшие моменты чемпионата Италии

Роналду выступает за «Ювентус» с лета 2018 года. До этого он играл за испанский «Реал», английский «Манчестер Юнайтед» и португальский «Спортинг». Он является пятикратным обладателем премии «Золотой мяч», пятикратным победителем Лиги чемпионов, трехкратным чемпионом Англии, двукратным чемпионом Испании, чемпионом Италии.

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