Мане и Тиагу вернулись к тренировкам в общей группе «Ливерпуля». Оба игрока переболели коронавирусом
Полузащитник Тиагу Алькантара и нападающий Садио Мане вернулись к тренировкам с «Ливерпулем», сообщает
Полузащитник Тиагу Алькантара и нападающий Садио Мане вернулись к тренировкам с «Ливерпулем», сообщает
Оба футболиста ранее переболели коронавирусом. Игроки выздоровели и получили разрешение приступить к тренировкам в общей группе. Также, к занятиям вернулся защитник Жоэль Матип, восстановившийся от мышечного повреждения.