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10:23 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Мане и Тиагу вернулись к тренировкам в общей группе «Ливерпуля». Оба игрока переболели коронавирусом

Полузащитник Тиагу Алькантара и нападающий Садио Мане вернулись к тренировкам с «Ливерпулем», сообщает пресс-служба мерсисайдцев.

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Источник: Спорт-Экспресс

Оба футболиста ранее переболели коронавирусом. Игроки выздоровели и получили разрешение приступить к тренировкам в общей группе. Также, к занятиям вернулся защитник Жоэль Матип, восстановившийся от мышечного повреждения.

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