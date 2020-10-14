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13:52 (мск), источник: Спорт РИА Новости

СМИ: Шесть клубов Чемпионшипа могут прекратить существование

МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Шесть клубов Чемпионшипа (второй по силе дивизион английского футбола) могут прекратить существование в случае, если им не будет оказана финансовая поддержка, сообщает Sky Sports News.

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Источник: Reuters

«Наше выживание полностью зависит от мер финансовой поддержки, без этого мы не сможем продолжать», — заявили представители одного из клубов.

Кроме того, по результатам опроса восемь клубов заявили, что им уже приходится или придется сократить штат сотрудников.

Ранее «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед» выступили с предложением произвести ряд реформ в английском футболе. В проекте предлагается направить 25% годового дохода премьер-лиги в размере 250 миллионов фунтов стерлингов клубам Английской футбольной лиги (первый, второй и третий дивизионы) и 100 миллионов — Ассоциации футбола Англии, чтобы команды могли пережить текущий кризис, вызванный пандемией коронавируса.

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