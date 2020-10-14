СМИ: Шесть клубов Чемпионшипа могут прекратить существование

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«Наше выживание полностью зависит от мер финансовой поддержки, без этого мы не сможем продолжать», — заявили представители одного из клубов.

Кроме того, по результатам опроса восемь клубов заявили, что им уже приходится или придется сократить штат сотрудников.

Ранее «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед» выступили с предложением произвести ряд реформ в английском футболе. В проекте предлагается направить 25% годового дохода премьер-лиги в размере 250 миллионов фунтов стерлингов клубам Английской футбольной лиги (первый, второй и третий дивизионы) и 100 миллионов — Ассоциации футбола Англии, чтобы команды могли пережить текущий кризис, вызванный пандемией коронавируса.