СМИ: Роналду решил прервать карантин в Португалии и вернуться в Италию

13 октября стало известно, что Роналду заболел коронавирусной инфекцией, в связи с чем был отправлен на самоизоляцию.

Покинув Португалию, футболист сократит время карантина, так как в Италии он составляет 10 дней, а не 14. При условии того, что очередной тест на коронавирус даст отрицательный результат к 20 октября, он сможет принять участие в матче чемпионата Италии против «Вероны», который состоится 25 октября, и в матче Лиги чемпионов против испанской «Барселоны» 28 октября.