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14:19 (мск), источник: ТАСС

СМИ: Роналду решил прервать карантин в Португалии и вернуться в Италию

ТАСС, 14 октября. Португальский футболист Криштиану Роналду принял решение покинуть зону карантина в Португалии и вернуться в расположение итальянского «Ювентуса». Об этом в Twitter написал журналист Танкреди Пальмери.

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13 октября стало известно, что Роналду заболел коронавирусной инфекцией, в связи с чем был отправлен на самоизоляцию.

Покинув Португалию, футболист сократит время карантина, так как в Италии он составляет 10 дней, а не 14. При условии того, что очередной тест на коронавирус даст отрицательный результат к 20 октября, он сможет принять участие в матче чемпионата Италии против «Вероны», который состоится 25 октября, и в матче Лиги чемпионов против испанской «Барселоны» 28 октября.

Роналду выступает за «Ювентус» с лета 2018 года. До этого он играл за испанский «Реал», английский «Манчестер Юнайтед» и португальский «Спортинг». Он является пятикратным обладателем приза «Золотой мяч», пятикратным победителем Лиги чемпионов, трехкратным чемпионом Англии, двукратным чемпионом Испании, чемпионом Италии.

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