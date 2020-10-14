«Уже летит в Турин»: Роналду сбежал со второго карантина

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По информации итальянского журналиста, зараженный коронавирусом Криштиану Роналду нарушил второй карантин подряд, покинув расположение сборной Португалии и вылетев на медицинском борту в Турин. Таким образом нападающий рассчитывает провести меньше времени в обязательной изоляции, поскольку в Италии она составляет десять дней, а в Португалии — 14. Это может позволить ему 28 октября принять участие в матче Лиги чемпионов против Лионеля Месси, однако для этого уже 21-го числа нужно сдать отрицательный тест.

«Вирус атаковал нас не на базе сборной»

Криштиану Роналду, накануне сдавший тест на коронавирус с положительным результатом, довольно стойко переносит заболевание. Находясь в изоляции в своем номере отеля на базе сборной Португалии, нападающий сумел поддержать партнеров по команде во время тренировки — он наблюдал за занятием с балкона, сидя в форме национальной команды и улыбаясь.

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Такую же счастливую фотографию португальца выложила его девушка Джорджина Родригес, подписав снимок: «Ты мое вдохновение». Прекрасное расположение духа, в котором пребывает Роналду, несмотря на свое заражение и тот факт, что до этого он сбежал с карантина в «Ювентусе» ради участия в октябрьских матчах сборной Португалии, поссорившись с боссами клуба, действительно кажется удивительным.

Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш заявил, что звездный игрок чувствует себя прекрасно и «только говорит, что хочет снова начать играть». Также специалист сообщил, что никаких симптомов у Роналду внешне не проявляется, и подчеркнул, что на базе сборной строго соблюдаются все протокольные меры для борьбы с коронавирусом.

С прошлого понедельника (5 октября) мы полностью закрыты на тренировочной базе. Мы заехали, у нас взяли анализы на COVID-19, и больше сюда никого не пускали. На первых подобных сборах у нас не возникло проблем, однако сейчас что-то произошло, и причина не в том, что мы якобы не соблюдали правила. Коронавирус атаковал нас не на базе сборной Португалии, а где-то в другом месте. Фернанду Сантуш главный тренер сборной Португалии

Учитывая, что предыдущий матч «европейские бразильцы» провели в гостях у сборной Франции, в теории возможно, что Роналду подхватил коронавирус где-то в переездах из страны в страну. Однако больше никто из игроков сборной не сдал положительный тест после возвращения из Парижа.

Также стоит отметить, что основной вратарь сборной Антони Лопеш заразился COVID-19 после товарищеского матча с Испанией (7 октября), который был проведен на домашнем поле, — то есть португальцам даже не пришлось никуда вылетать. Таким образом, существует вероятность того, что инфекция проникла на базу сборной.

Как бы то ни было, большинство игроков все же здоровы и смогут принять участие в последнем оставшемся матче Португалии на октябрьских сборах — против Швеции 14-го числа.

«Любой футболист, который выбывает из-за коронавируса, — это потеря для нас, а отсутствие Роналду, возможно, значит еще больше, — признал Сантуш. — Ни одна команда не может стать сильнее без лучшего игрока мира в составе. Я бы хотел иметь в своем распоряжении такого нападающего в матче против Швеции, но хочу подчеркнуть, что очень верю и в тех игроков, которые выйдут на поле. Наш план остается прежним, только динамика станет другой. Мы уже играли без Роналду в некоторых матчах и неплохо показали себя (лишившись форварда из-за травмы, португальцы выиграли Евро-2016. — «Газета.Ru»).

Одноклубник Роналду по «Ювентусу» Джорджо Кьеллини поспешил успокоить публику, также подтвердив, что форвард чувствует себя замечательно.

Я говорил с Криштиану: он в порядке и загорает у себя в номере. Он вернется, когда будет готов. Мы не беспокоимся, однако эта проблема привлекает внимание, и следующие месяцы будут очень тяжелыми (в Серии А возрастает количество зараженных футболистов. — «Газета.Ru»). Однако мы убеждены, что должны продолжать свое дело ради блага футбола. Настоящей победой станет доведение сезона до конца, а результат уже второстепенен. Джорджо Кьеллини защитник «Ювентуса»

По информации AS, Роналду сможет выехать в Италию и прибыть в расположение «Ювентуса» только после того, как сдаст первый отрицательный тест. А когда это произойдет, никто точно сказать не может.

При этом известный итальянский инсайдер Танкреди Пальмери утверждает, что Роналду уже «нарушил карантин и покинул тренировочную базу сборной Португалии, чтобы вылететь в Турин».

«Частный самолет скорой помощи с Роналду на борту прямо сейчас летит в Турин», — написал чуть позже Пальмери, прикрепив фото воздушного судна.

Объясняется это решение тем, что в Италии обязательный карантин для всех зараженных составлял десять дней, а не 14, как в Португалии. При этом, по информации все того же Пальмери, в Португалии пару часов назад приняли решение тоже сократить карантин до 10 суток. Таким образом, если Роналду и вправду сбежал со второго карантина подряд, то сделал это зря.

Из-за своей болезни нападающий точно пропустит два ближайших матча «Ювентуса» — против «Кротоне» в рамках Серии А (17 октября) и против киевского «Динамо» на групповом этапе Лиги чемпионов (20 октября). В это время он будет отбывать 10-дневный карантин.

Если затем португалец сдаст два отрицательных теста, то он сможет принять участие в матче чемпионата Италии против «Вероны» (25 октября), а 28-го числа сыграть против «Барселоны» в Лиге чемпионов.

Однако быть уверенным в том, что Роналду полностью излечится за десять дней карантина, тоже нельзя. Таким образом, его первое очное противостояние с Лионелем Месси с момента ухода из мадридского «Реала» оказалось под угрозой.

По правилам УЕФА, нападающий должен получить отрицательный результат теста как минимум за семь дней до игры в Лиге чемпионов — то есть 21 октября, всего через неделю.