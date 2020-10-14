Текущие события
Футбол. Лига наций
1-й тайм
Италия
Нидерланды
11
Футбол. Лига наций
1-й тайм
Польша
Босния и Герцеговина
00
Футбол. Лига наций
1-й тайм
Англия
Дания
01
Футбол. Лига наций
1-й тайм
Исландия
Бельгия
11
Футбол. Лига наций
1-й тайм
Хорватия
Франция
01
Футбол. Лига наций
1-й тайм
Португалия
Швеция
10
Футбол. Лига наций
1-й тайм
Шотландия
Чехия
10
Футбол. Лига наций
1-й тайм
Норвегия
Северная Ирландия
00
Футбол. Лига наций
1-й тайм
Румыния
Австрия
00
Футбол. Лига наций
1-й тайм
Словакия
Израиль
10
Футбол. Лига наций
1-й тайм
Россия
Венгрия
00
Футбол. Лига наций
1-й тайм
Турция
Сербия
01
Футбол. Лига наций
1-й тайм
Болгария
Уэльс
00
Футбол. Лига наций
1-й тайм
Эстония
Армения
11
Футбол. Лига наций
1-й тайм
Македония
Грузия
00
Футбол. Лига наций
1-й тайм
Греция
Косово
00
Футбол. Лига наций
1-й тайм
Молдавия
Словения
01
Футбол. Лига наций
1-й тайм
Беларусь
Казахстан
00
Футбол. Лига наций
19:00
Финляндия
Ирландия
10
Футбол. Лига наций
19:00
Литва
Албания
00
Все события
Фоторепортажи
11Леброн Джеймс в четвертый раз стал чемпионом НБА
13Дубль Хасимото принес «Ростову» победу в Туле
20:04 (мск), источник: ТАСС

«Наполи» засчитали техническое поражение в игре чемпионата Италии по футболу с «Ювентусом»

ТАСС, 14 октября. «Наполи» засчитали техническое поражение за неявку на матч чемпионата Италии по футболу против туринского «Ювентуса». Об этом сообщает пресс-служба чемпионата.

Наверх
Источник: AFP 2020
Читайте также
Цирк в Серии А: «Юве» приехал на игру, а «Наполи» — нет

Помимо технического поражения, руководство чемпионата Италии сняло с «Наполи» одно очко.

Матч должен был пройти 4 октября, однако «Наполи» не прибыл на игру из-за случаев заражения коронавирусом в команде.

«Наполи» занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата Италии, имея в активе пять очков после трех матчей.

По итогам прошлого сезона «Наполи» занял седьмое место в чемпионате Италии.

 Медведева вернулась в группу Тутберидзе
"Я сидел под парапетом набережной и искал свою правую ступню. Ее почему-то не было"
Уехать в Сирию во время войны. История экс-игрока «Зенита»
«Уже летит в Турин»: Роналду сбежал со второго карантина
«Зенит» все-таки купит защитника. Кто такой Чистяков
СМИ: Петр Ян проведет бой против Стерлинга 12 декабря
Новым главным тренером «Динамо» официально назначен Сандро Шварц
Сборная Англии принимает Данию в Лиге наций (трансляция)
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь