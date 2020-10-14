«Наполи» засчитали техническое поражение в игре чемпионата Италии по футболу с «Ювентусом»
ТАСС, 14 октября. «Наполи» засчитали техническое поражение за неявку на матч чемпионата Италии по футболу против туринского «Ювентуса». Об этом сообщает
ТАСС, 14 октября. «Наполи» засчитали техническое поражение за неявку на матч чемпионата Италии по футболу против туринского «Ювентуса». Об этом сообщает
Помимо технического поражения, руководство чемпионата Италии сняло с «Наполи» одно очко.
Матч должен был пройти 4 октября, однако «Наполи» не прибыл на игру
«Наполи» занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата Италии, имея в активе пять очков после трех матчей.
По итогам прошлого сезона «Наполи» занял седьмое место в чемпионате Италии.