Все клубы АПЛ проголосовали против проекта реформы чемпионата
МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Все 20 клубов английской футбольной
МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Все 20 клубов английской футбольной
Telegraph в воскресенье сообщил, что владельцы «Ливерпуля» при поддержке «Манчестер Юнайтед» работают над проектом, в рамках которого, в частности, планируется сократить число участников
Как отмечается в сообщении, клубы в среду решили работать вместе над стратегическим планом по будущей структуре и финансированию английского футбола, консультируясь со всеми заинтересованными сторонами. Также они будут совместно открыто и прозрачно работать над структурой турниров, календарем, руководством и финансовой стабильностью. Данный проект полностью поддерживается Футбольной ассоциацией Англии.
Также клубы
Также продолжатся обсуждения о финансировании клубов Чемпионшипа.