Все клубы АПЛ проголосовали против проекта реформы чемпионата

Источник: AFP 2020

Telegraph в воскресенье сообщил, что владельцы «Ливерпуля» при поддержке «Манчестер Юнайтед» работают над проектом, в рамках которого, в частности, планируется сократить число участников премьер-лиги с 20 до 18 команд, а также предлагается направить 25% годового дохода премьер-лиги (около 250 миллионов фунтов стерлингов) клубам Английской футбольной лиги (первый, второй и третий дивизионы) и 100 миллионов — Ассоциации футбола Англии, чтобы команды могли пережить текущий кризис, вызванный пандемией коронавируса. Сообщалось, что «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед» ждали поддержки документа со стороны «Манчестер Сити», «Арсенала», «Челси» и «Тоттенхэма».

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Как отмечается в сообщении, клубы в среду решили работать вместе над стратегическим планом по будущей структуре и финансированию английского футбола, консультируясь со всеми заинтересованными сторонами. Также они будут совместно открыто и прозрачно работать над структурой турниров, календарем, руководством и финансовой стабильностью. Данный проект полностью поддерживается Футбольной ассоциацией Англии.

Также клубы премьер-лиги решили предоставить пакет помощи для клубов английских Лиги 1 и Лиги 2, чтобы они не исчезли из-за финансового воздействия ситуации с коронавирусом. Данное предложение предусматривает гранты и беспроцентные кредиты на общую сумму в 50 миллионов фунтов. Ранее клубам Лиги 1 и Лиги 2 уже было предоставлена солидарная выплата в размере 27,2 миллиона фунтов.