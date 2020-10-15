Топ свободных агентов для РПЛ: Думбья и Гарай, Митрюшкин и Манджукич

Источник: AP 2020

Сейду Думбья

Амплуа: нападающий

Возраст: 32 года

Последний клуб: «Сьон»

Рыночная цена (здесь и далее — данные transfermarkt.de): 1,2 миллиона евро

Ивуарийца ласково называли «дедом» еще когда он играл за ЦСКА, а сейчас он действительно близок к дедовскому возрасту даже по официальным данным. Последний сезон Думбья провел в швейцарском «Сьоне», где часто выходил на замену и забил пять мячей в чемпионате. Летом африканец оказался свободным агентом, его предлагали российским клубам, но 32-летнего форварда посчитали слишком старым. Понятно, что ЦСКА Думбья вряд ли необходим, но клубам помельче он не помешал бы. Вопрос в зарплате.

Виктор Альварес

Амплуа: левый защитник

Возраст: 27 лет

Последний клуб: «Арсенал» Тула

Рыночная цена: 2 миллиона евро

Фланговый защитник «Арсенала» покинул клуб 31 июля — закончился срок контракта. Да, воспитанник «Барселоны» и «Эспаньола» не играл на финише чемпионата, но большую часть сезона выходил на левом фланге, забил один мяч и отдал голевую передачу. С новым лимитом найти место под иностранца тяжело, но у того же «Арсенала» меньше восьми легионеров в заявке. В любом случае, Альварес остается свободным агентом, имеет трехлетний опыт выступлений в РПЛ, относительно молод (27 лет) и подошел бы кому-нибудь из середняков.

Антон Митрюшкин

Амплуа: вратарь

Возраст: 24 года

Последний клуб: «Сьон»

Рыночная цена: 1,8 миллиона евро

Воспитанник «Спартака» в начале 2016 года уехал покорять Швейцарию и поначалу прекрасно выступал за «Сьон», даже стал его капитаном. Но тяжелая травма почти целиком стерла из карьеры Митрюшкина 2018-й и 2019-й, и закрепиться в основе «Сьона» он не сумел. Летом его контракт закончился, он недолго побыл на просмотре в «Монако», а сейчас ищет клуб. На днях фамилия Митрюшкина внезапно распространилась по англоязычным соцсетям: болельщики «Ливерпуля», разгневанные игрой Адриана с «Астон Виллой», потребовали у клуба взять самого дорогого голкипера среди свободных агентов — это как раз Митрюшкин.

Эсекиэль Гарай

Амплуа: центральный защитник

Возраст: 34 года

Последний клуб: «Валенсия»

Рыночная цена: 4,8 миллиона евро

В чемпионате-2014/15 Гарай занял первое место по оценкам «СЭ», но его супруга не возлюбила Россию, поэтому аргентинец так и остался звездой-однодневкой для российской премьер-лиги. Однако он и в 34 года остается качественным защитником, хотя и скандалистом — из «Валенсии» ушел не без шума.

Марио Манджукич

Амплуа: нападающий

Возраст: 34 года

Последний клуб: «Аль-Духаиль»

Рыночная цена: 4 миллиона евро

В РПЛ мода на прославленных футболистов, чья карьера близится к закату. В идеале у потенциального новичка должен быть еще титул чемпиона мира, но и вице-чемпион мира сойдет. «Локомотив» был близок к тому, чтобы заарканить Манджукича, но финансы встали поперек трансфера. Сейчас уже места в заявке для хорвата нет, зато есть Зе Луиш.

Умар Ньясс

Амплуа: нападающий

Возраст: 30 лет

Последний клуб: «Эвертон»

Рыночная цена: 3,2 миллиона евро

Сенегалец блистательно провел 2015 год в РПЛ, после чего «Эвертон» выкупил Ньясса у «Локомотива» за 18 миллионов евро. Красно-зеленые сорвали куш, а Ньясс для ливерпульцев стал разочарованием: за четыре с половиной года контракта африканец забил за «Эвертон» всего девять мячей. Последний сезон Ньясс провел почти без игровой практики, но летом «Локомотив» задумался о его возвращении. Африканец все еще без контракта, так что клубы без лимитных проблем могут вступить с ним в переговоры.

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Стивен Дефур

Амплуа: центральный полузащитник

Возраст: 32 года

Последний клуб: «Антверпен»

Рыночная цена: 2,4 миллиона евро

Когда-то Дефуром интересовались «Зенит», «Локомотив» и «Динамо», но до российской премьер-лиги бельгийский талант так и не добрался. Безусловно, карьеру Дефура сломала тяжелая травма двухлетней давности, из-за которой он пропустил чемпионат мира. В прошлом сезоне хавбек попытался реанимировать карьеру в «Антверпене», но появлялся в основе далеко не всегда. К тому же, чемпионат Бельгии прекратили в марте, так что Дефур играл совсем мало.

Владимир Гранат

Амплуа: центральный защитник

Возраст: 33 года

Последний клуб: «Рубин»

Рыночная цена: 700 тысяч евро

Экс-защитник сборной России из-за различных повреждений пропустил весь прошлый чемпионат, а летом «Рубин» не стал продлевать контракт Граната. Ходили слухи, что защитник может перейти в «Урал», но екатеринбуржцы предпочли ему другого бывшего динамовца — Владимира Рыкова. Гранат все еще без контракта, но вроде бы здоров — по крайней мере, Леонид Слуцкий летом говорил, что он занимается в общей группе. Опытный защитник с паспортом точно подошел бы кому-нибудь из второй восьмерки.

Майкон

Амплуа: вингер

Возраст: 30 лет

Последний клуб: «Атлетику Минейру»

Рыночная цена: 1,6 миллиона евро