Топ свободных агентов для РПЛ: Думбья и Гарай, Митрюшкин и Манджукич
На рынке бесконтрактников есть стоящие футболисты, которые могли бы подойти клубам российской
На рынке бесконтрактников есть стоящие футболисты, которые могли бы подойти клубам российской
Сейду Думбья
Амплуа: нападающий
Возраст: 32 года
Последний клуб: «Сьон»
Рыночная цена (здесь и далее — данные transfermarkt.de): 1,2 миллиона евро
Ивуарийца ласково называли «дедом» еще когда он играл за ЦСКА, а сейчас он действительно близок к дедовскому возрасту даже по официальным данным. Последний сезон Думбья провел в швейцарском «Сьоне», где часто выходил на замену и забил пять мячей в чемпионате. Летом африканец оказался свободным агентом, его предлагали российским клубам, но 32-летнего форварда посчитали слишком старым. Понятно, что ЦСКА Думбья вряд ли необходим, но клубам помельче он не помешал бы. Вопрос в зарплате.
Виктор Альварес
Амплуа: левый защитник
Возраст: 27 лет
Последний клуб: «Арсенал» Тула
Рыночная цена: 2 миллиона евро
Фланговый защитник «Арсенала» покинул клуб 31 июля — закончился срок контракта. Да, воспитанник «Барселоны» и «Эспаньола» не играл на финише чемпионата, но большую часть сезона выходил на левом фланге, забил один мяч и отдал голевую передачу. С новым лимитом найти место под иностранца тяжело, но у того же «Арсенала» меньше восьми легионеров в заявке. В любом случае, Альварес остается свободным агентом, имеет трехлетний опыт выступлений в РПЛ, относительно молод (27 лет) и подошел бы
Антон Митрюшкин
Амплуа: вратарь
Возраст: 24 года
Последний клуб: «Сьон»
Рыночная цена: 1,8 миллиона евро
Воспитанник «Спартака» в начале 2016 года уехал покорять Швейцарию и поначалу прекрасно выступал за «Сьон», даже стал его капитаном. Но тяжелая травма почти целиком стерла из карьеры Митрюшкина 2018-й и 2019-й, и закрепиться в основе «Сьона» он не сумел. Летом его контракт закончился, он недолго побыл на просмотре в «Монако», а сейчас ищет клуб. На днях фамилия Митрюшкина внезапно распространилась по англоязычным соцсетям: болельщики «Ливерпуля», разгневанные игрой Адриана с «Астон Виллой», потребовали у клуба взять самого дорогого голкипера среди свободных агентов — это как раз Митрюшкин.
Эсекиэль Гарай
Амплуа: центральный защитник
Возраст: 34 года
Последний клуб: «Валенсия»
Рыночная цена: 4,8 миллиона евро
В чемпионате-2014/15 Гарай занял первое место по оценкам «СЭ», но его супруга не возлюбила Россию, поэтому аргентинец так и остался
Марио Манджукич
Амплуа: нападающий
Возраст: 34 года
Последний клуб: «Аль-Духаиль»
Рыночная цена: 4 миллиона евро
В РПЛ мода на прославленных футболистов, чья карьера близится к закату. В идеале у потенциального новичка должен быть еще титул чемпиона мира, но и
Умар Ньясс
Амплуа: нападающий
Возраст: 30 лет
Последний клуб: «Эвертон»
Рыночная цена: 3,2 миллиона евро
Сенегалец блистательно провел 2015 год в РПЛ, после чего «Эвертон» выкупил Ньясса у «Локомотива» за 18 миллионов евро.
Стивен Дефур
Амплуа: центральный полузащитник
Возраст: 32 года
Последний клуб: «Антверпен»
Рыночная цена: 2,4 миллиона евро
Владимир Гранат
Амплуа: центральный защитник
Возраст: 33 года
Последний клуб: «Рубин»
Рыночная цена: 700 тысяч евро
Майкон
Амплуа: вингер
Возраст: 30 лет
Последний клуб: «Атлетику Минейру»
Рыночная цена: 1,6 миллиона евро
Еще один бывший футболист «Локомотива» в списке. Майкон тоже с лета сидит без контракта, хотя в «Атлетику Минейру» он и не был основным футболистом. Бразилец пару лет назад признался, что в «Локомотиве» он был нужен только Юрию Семину, поэтому там его даже без лимита не ждут. Но клубам средней руки Майкон мог быть полезен — если, конечно, он все еще думает о футболе. Известно, что многие бразильцы расслабляются к концу карьеры, выступая на родине.