Канчельскис ушел с поста главного тренера «Навбахора»
Бывший футболист сборной России Андрей Канчельскис сообщил, что покидает пост главного тренера узбекского «Навбахора».
Бывший футболист сборной России Андрей Канчельскис сообщил, что покидает пост главного тренера узбекского «Навбахора».
«С сожалением сообщаю, что мое время в «Навбахоре» пришло к концу. Я бы хотел довести сезон с командой до конца и увидеть, к чему бы это привело, но все не всегда идет по плану, особенно с учетом обстоятельств, в которых мы сейчас живем. Я хочу поблагодарить руководство клуба, персонал и, конечно же, футболистов, которые подарили мне много незабываемых моментов за время работы в Узбекистане.
Сейчас я смотрю вперед и готов принять новый вызов в тренерской карьере, — написал на своей странице в LinkedIn Канчельскис.
Канчельскис возглавил «Навбахор» в 2018 году. В июне 2019 года специалист покинул команду
После 18 матчей в чемпионате Узбекистана-2020 «Навбахор» занимает 7-е место в турнирной таблице с 23 очками.