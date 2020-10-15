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10:21 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Канчельскис ушел с поста главного тренера «Навбахора»

Бывший футболист сборной России Андрей Канчельскис сообщил, что покидает пост главного тренера узбекского «Навбахора».

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Источник: Спорт-Экспресс

«С сожалением сообщаю, что мое время в «Навбахоре» пришло к концу. Я бы хотел довести сезон с командой до конца и увидеть, к чему бы это привело, но все не всегда идет по плану, особенно с учетом обстоятельств, в которых мы сейчас живем. Я хочу поблагодарить руководство клуба, персонал и, конечно же, футболистов, которые подарили мне много незабываемых моментов за время работы в Узбекистане.

Сейчас я смотрю вперед и готов принять новый вызов в тренерской карьере, — написал на своей странице в LinkedIn Канчельскис.

Канчельскис возглавил «Навбахор» в 2018 году. В июне 2019 года специалист покинул команду из-за неудовлетворительных результатов, однако позднее вновь вернулся в клуб.

После 18 матчей в чемпионате Узбекистана-2020 «Навбахор» занимает 7-е место в турнирной таблице с 23 очками.

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