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11:33 (мск), источник: Чемпионат.com

Чемпионат Аргентины стартует 30 октября

Футбольная ассоциация Аргентины приняла решение о старте нового национального чемпионата.

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Источник: AP 2020

Первые матчи пройдут первого октября без зрителей.

«Для всех лидеров и руководителей аргентинского футбола это возвращение очень важно. Мы очень уважительно относились к санитарным нормам, но всегда отмечали, что футбол вернется, когда позволят органы здравоохранения.

«Нам всем нужен был футбол. Мы проводили различные тестовые соревнования, такие как Кубок Либертадорес, квалификационные и товарищеские матчи. Это было начало игры. Теперь мы собираемся постепенно перезапустить все турниры», — цитирует президента Футбольной ассоциации Аргентины Клаудио Тапиа Buenos Aires Times.

Предыдущий розыгрыш национального первенства был завершён досрочно в связи с пандемией COVID-19. Последние официальные матчи были проведены 16 марта (семь месяцев назад).

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