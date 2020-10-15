Чемпионат Аргентины стартует 30 октября
Футбольная ассоциация Аргентины приняла решение о старте нового национального чемпионата.
Футбольная ассоциация Аргентины приняла решение о старте нового национального чемпионата.
Первые матчи пройдут первого октября без зрителей.
«Для всех лидеров и руководителей аргентинского футбола это возвращение очень важно. Мы очень уважительно относились к санитарным нормам, но всегда отмечали, что футбол вернется, когда позволят органы здравоохранения.
«Нам всем нужен был футбол. Мы проводили различные тестовые соревнования, такие как Кубок Либертадорес, квалификационные и товарищеские матчи. Это было начало игры. Теперь мы собираемся постепенно перезапустить все турниры», — цитирует президента Футбольной ассоциации Аргентины Клаудио Тапиа Buenos Aires Times.
Предыдущий розыгрыш национального первенства был завершён досрочно в связи с пандемией COVID-19. Последние официальные матчи были проведены 16 марта (семь месяцев назад).