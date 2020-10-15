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12:17 (мск), источник: Vesti.kz

Новый тренер «Астаны» прокомментировал свое назначение

Российский специалист Андрей Тихонов подтвердил информацию о переговорах с «Астаной» в телефонном разговоре со Sputnik Казахстан.

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Источник: РИА "Новости"

«Я лечу в Нур-Султан на переговоры с “Астаной”. Будем общаться, посмотрим», — заявил Тихонов.

Пост наставника в «Астане» стал вакантным после отставки чешского специалиста Михала Билека, а затем британца Пола Эшуорта, который помимо тренерской должности также являлся исполнительным директором клуба.

Большую часть футбольной карьеры Тихонов провел в московском «Спартаке», за который он сыграл 191 матч и забил 68 мячей. Также выступал за «Крылья Советов», «Химки» и «Локомотив» из Астаны. Полузащитник приглашался в сборную России. За национальную команду Тихонов провел 29 матчей и забил один гол.

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России начал тренерскую карьеру в 2008 году, когда работал в «Крыльях Советов». Затем тренировал «Спартак» и «Краснодар».

В 2017 году Тихонов стал главным тренером «Крыльев Советов». Под его руководством команда вышла в РПЛ. В 2018 году специалист был отправлен в отставку.

Напомним, что в текущем чемпионате Казахстана «Астана» идет на втором месте, отстав от лидирующего «Кайрата» на восемь очков.

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