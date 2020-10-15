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17:04 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Фати, Санчо и Холанн — в списке номинантов на премию Golden Boy

Названы 20 футболистов, которые номинированы на награду лучшему молодому игроку в Европе-2020 — Golden Boy.

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Источник: Спорт-Экспресс

Победитель будет выбираться с помощью голосования среди спортивных журналистов.

Список претендентов выглядит следующим образом: Митчел Баккер («ПСЖ», Голландия), Эдуардо Камавинжа («Ренн», Франция), Джонатан Дэвид («Лилль», Канада), Альфонсо Дэвис («Бавария», Канада), Сержиньо Дест («Барселона», США), Фабиу Силва («Вулверхэмптон», Португалия), Ансу Фати («Барселона», Испания), Филип Фоден («Манчестер Сити», Англия), Райан Гравенберх («Аякс», Голландия), Мэйсон Гринвуд («Манчестер Юнайтед», Англия), Эрлин Холанн («Боруссия» Дортмунд, Норвегия), Каллум Хадсон-Одои («Челси», Англия), Деян Кулушевски («Ювентус», Швеция), Родригу («Реал», Бразилия), Букайо Сака («Арсенал», Англия), Джейдон Санчо («Боруссия» Дортмунд, Англия), Доминик Собослаи («Ред Булл Зальцбург», Венгрия), Сандро Тонали («Милан», Италия), Ферран Торрес («Манчестер Сити», Испания), Винисиус Жуниор («Реал», Бразилия).

По итогам 2019-го обладателем приза Golden Boy стал форвард «Атлетико» и сборной Португалии Жоау Феликс.

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