Фати, Санчо и Холанн — в списке номинантов на премию Golden Boy
Названы 20 футболистов, которые номинированы на награду лучшему молодому игроку в Европе-2020 — Golden Boy.
Названы 20 футболистов, которые номинированы на награду лучшему молодому игроку в Европе-2020 — Golden Boy.
Победитель будет выбираться с помощью голосования среди спортивных журналистов.
Список претендентов выглядит следующим образом: Митчел Баккер («ПСЖ», Голландия), Эдуардо Камавинжа («Ренн», Франция), Джонатан Дэвид («Лилль», Канада), Альфонсо Дэвис («Бавария», Канада), Сержиньо Дест («Барселона», США), Фабиу Силва («Вулверхэмптон», Португалия), Ансу Фати («Барселона», Испания), Филип Фоден («Манчестер Сити», Англия), Райан Гравенберх («Аякс», Голландия), Мэйсон Гринвуд («Манчестер Юнайтед», Англия), Эрлин Холанн («Боруссия» Дортмунд, Норвегия), Каллум
По итогам 2019-го обладателем приза Golden Boy стал форвард «Атлетико» и сборной Португалии Жоау Феликс.