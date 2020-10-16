Текущие события
Футбол. Зарубежный
20:00
Дижон
Ренн
Футбол. Зарубежный
22:00
Ним
ПСЖ
Футбол. Первый дивизион
17.10
Томь
Балтика
Футбол. Первый дивизион
17.10
Велес
Чертаново
Футбол. Первый дивизион
17.10
Енисей
Чайка
Футбол. Первый дивизион
17.10
Иртыш
Краснодар-2
Все события
Фоторепортажи
11Леброн Джеймс в четвертый раз стал чемпионом НБА
16Россия проиграла Швеции
09:29 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Эррера сдал положительный тест на коронавирус. «ПСЖ» лишился 11 игроков перед матчем с «Нимом»

Полузащитник «ПСЖ» Андер Эррера сдал положительный тест на коронавирусную инфекцию.

Наверх
Источник: Спорт-Экспресс

31-летний испанец сейчас находится на самоизоляции.

Маркиньюс, Юлиан Дракслер, Марко Верратти, Мауро Икарди, Тило Керер и Хуан Бернат травмированы, Анхель Ди Мария и Левен Кюрзава дисквалифицированы.

Кроме того, Колен Дагба должен дождаться третьего отрицательного теста на коронавирус, а Данилу Перейра, контактировавший в сборной Португалии с Криштиану Роналду, у которого выявлен коронавирус, не присоединится к команде.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Австралийские серфингистки ушли в порнобизнес
«Барса» Кумана прекрасна. У каталонцев исчезла Месси-зависимость
Любимчик Конте едет в Москву. «Спартак» арендовал чемпиона АПЛ
«Краснодар» объявил о переходе полузащитника сборной России
Осенний призыв: в КХЛ пройдёт первое в сезоне армейское дерби
Александра Трусова выполнила уникальный прыжок (видео)
Российский хоккеист подписал контракт с клубом НХЛ на $15 млн
Аренда игрока «Ростова» стала последним приобретением «Зенита»
Экс-игрок «Рубина» назвал Неймара клоуном
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь