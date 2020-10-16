Текущие события
Футбол. Зарубежный
20:00
Дижон
Ренн
Футбол. Зарубежный
22:00
Ним
ПСЖ
Футбол. Первый дивизион
17.10
Томь
Балтика
Футбол. Первый дивизион
17.10
Велес
Чертаново
Футбол. Первый дивизион
17.10
Енисей
Чайка
Футбол. Первый дивизион
17.10
Иртыш
Краснодар-2
Все события
Фоторепортажи
11Леброн Джеймс в четвертый раз стал чемпионом НБА
16Россия проиграла Швеции
09:31 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Два новых случая заражения коронавирусом выявлены в «Ювентусе»

МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Итальянский футбольный клуб «Ювентус» на своем сайте объявил о новых случаях заражения коронавирусом в клубе.

Наверх
Источник: AP 2020

Сообщается, что положительные тесты сдали игрок молодежной команды Томмазо Барбьери и один член персонала.

Ранее положительные тесты на коронавирус в основной команде сдали Криштиану Роналду и Уэстон Маккенни, у «молодежки» «Ювентуса» коронавирусом заболели главный тренер Ламберто Заули и футболист Лукас Роса. Позднее обе команды «Ювентуса» были переведены на карантин.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Стоит ли ММА свеч? Фото красавиц до и после жестоких поединков
Она завоевала пять золотых медалей из пяти возможных и умерла в 20 лет
Любимчик Конте едет в Москву. «Спартак» арендовал чемпиона АПЛ
«Краснодар» объявил о переходе полузащитника сборной России
Осенний призыв: в КХЛ пройдёт первое в сезоне армейское дерби
Александра Трусова выполнила уникальный прыжок (видео)
Российский хоккеист подписал контракт с клубом НХЛ на $15 млн
Аренда игрока «Ростова» стала последним приобретением «Зенита»
Экс-игрок «Рубина» назвал Неймара клоуном
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь