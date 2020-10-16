Два новых случая заражения коронавирусом выявлены в «Ювентусе»

Сообщается, что положительные тесты сдали игрок молодежной команды Томмазо Барбьери и один член персонала.

Ранее положительные тесты на коронавирус в основной команде сдали Криштиану Роналду и Уэстон Маккенни, у «молодежки» «Ювентуса» коронавирусом заболели главный тренер Ламберто Заули и футболист Лукас Роса. Позднее обе команды «Ювентуса» были переведены на карантин.