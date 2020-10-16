Два новых случая заражения коронавирусом выявлены в «Ювентусе»
МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Итальянский футбольный клуб «Ювентус» на своем сайте объявил о новых случаях заражения коронавирусом в клубе.
МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Итальянский футбольный клуб «Ювентус» на своем сайте объявил о новых случаях заражения коронавирусом в клубе.
Сообщается, что положительные тесты сдали игрок молодежной команды Томмазо Барбьери и один член персонала.
Ранее положительные тесты на коронавирус в основной команде сдали Криштиану Роналду и Уэстон Маккенни, у «молодежки» «Ювентуса» коронавирусом заболели главный тренер Ламберто Заули и футболист Лукас Роса. Позднее обе команды «Ювентуса» были переведены на карантин.