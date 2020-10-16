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09:44 (мск), источник: Чемпионат.com

Матч «Наполи» — «Аталанта» состоится при пустых трибунах

В связи с ростом количества заражений коронавирусом в Италии встреча 4-го тура чемпионата Италии «Наполи» — «Аталанта» пройдёт без разрешённой ранее тысячи зрителей, информирует Football Italia.

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Источник: Reuters

«Я думаю, что мы изменим решение, разрешающее тысяче болельщиков посетить игру “Наполи” — “Аталанта” в выходные», — сказал комиссар по спорту в Неаполе Чиро Борриелло.

В настоящее время у нас нет возможности соблюсти условия, гарантирующие безопасность. Есть цифры, которые действительно тревожат, и мы уже сейчас расплачиваемся за несоблюдение правил.

Техническое поражение «Наполи» в игре с «Ювентусом»? Это скандальный приговор, которого можно ожидать в банановой республике. Это отвратительно. Андреа Аньелли должно быть стыдно, — цитирует Бориелло Football Italia.

Италию накрыла вторая волна коронавируса: за последние 24 часа выявлено ещё 8804 новых случая заболевания, 83 случая смерти, 326 случаев госпитализации, в реанимации находятся 586 человек. В результате местные власти в Неаполе распорядились закрыть школы до 30 октября.

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