Сколари вновь возглавил «Крузейро»
МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Луис Фелипе Сколари назначен главным тренером бразильского футбольного клуба «Крузейро», сообщается на официальном сайте команды.
МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Луис Фелипе Сколари назначен главным тренером бразильского футбольного клуба «Крузейро», сообщается на официальном сайте команды.
Сколари подписал контракт до конца 2022 года. 71-летний специалист возглавил «Крузейро» во второй раз. Ранее он был главным тренером клуба в 2000—2001 годах.
Последним местом работы Сколари, выигравшего в 2002 году со сборной Бразилии чемпионат мира, был «Палмейрас», который он возглавлял с лета 2018 года по сентябрь 2019-го.
«Крузейро», являющийся одним из самых титулованных клубов Бразилии, в настоящее время выступает во втором по силе дивизионе страны.