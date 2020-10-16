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10:02 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Сколари вновь возглавил «Крузейро»

МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Луис Фелипе Сколари назначен главным тренером бразильского футбольного клуба «Крузейро», сообщается на официальном сайте команды.

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Сколари подписал контракт до конца 2022 года. 71-летний специалист возглавил «Крузейро» во второй раз. Ранее он был главным тренером клуба в 2000—2001 годах.

Последним местом работы Сколари, выигравшего в 2002 году со сборной Бразилии чемпионат мира, был «Палмейрас», который он возглавлял с лета 2018 года по сентябрь 2019-го.

«Крузейро», являющийся одним из самых титулованных клубов Бразилии, в настоящее время выступает во втором по силе дивизионе страны.

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