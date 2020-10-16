Сколари вновь возглавил «Крузейро»

Сколари подписал контракт до конца 2022 года. 71-летний специалист возглавил «Крузейро» во второй раз. Ранее он был главным тренером клуба в 2000—2001 годах.

Последним местом работы Сколари, выигравшего в 2002 году со сборной Бразилии чемпионат мира, был «Палмейрас», который он возглавлял с лета 2018 года по сентябрь 2019-го.