Футболисты «Слуцка» примут «Минск» в матче чемпионата Беларуси
16 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. После перерыва, связанного с матчами сборных Беларуси, сегодня возобновляется чемпионат страны, сообщает корреспондент БЕЛТА.
16 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. После перерыва, связанного с матчами сборных Беларуси, сегодня возобновляется чемпионат страны, сообщает корреспондент БЕЛТА.
В первом поединке 26-го тура футболисты «Слуцка» примут на своем поле гостей из «Минска». Еще два поединка состоятся в субботу, 17 октября: «Витебск» — «Энергетик-БГУ» (Минск), «Неман» (Гродно) — «Городея».
Лидер первенства борисовский БАТЭ 18 октября сыграет на выезде с футболистами «Ислочи». В воскресенье также пройдут поединки «Шахтер» (Солигорск) — «Динамо» (Минск), «Смолевичи» — «Торпедо-БелАЗ» (Жодино), «Динамо» (Брест) — «Рух» (Брест).
Турнирное положение: БАТЭ — 49 очков (25 матчей), «Неман» — 47 (25), «Шахтер» — 46 (24), «Ислочь» — 42 (25), «Торпедо-БелАЗ» — 41 (25), «Рух» — 39 (25), «Динамо» (Минск) — 39 (25), «Динамо» (Брест) — 38 (23), «Энергетик-БГУ» — 35 (24), «Витебск» — 31 (25), «Минск» — 31 (24), «Славия» — 28 (23), «Городея» — 21 (25), «Слуцк» — 21 (23), «Белшина» — 20 (24), «Смолевичи» — 14 (25).
Список лучших бомбардиров возглавляют Максим Скавыш (БАТЭ) и Джасурбек Яхшибоев («Шахтер»), забившие по 13 мячей.