Футболисты «Слуцка» примут «Минск» в матче чемпионата Беларуси

В первом поединке 26-го тура футболисты «Слуцка» примут на своем поле гостей из «Минска». Еще два поединка состоятся в субботу, 17 октября: «Витебск» — «Энергетик-БГУ» (Минск), «Неман» (Гродно) — «Городея».