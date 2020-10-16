«Астана» представила нового главного тренера

Источник: РИА "Новости"

О назначении Тихонова «Астана» официально объявила сегодня, 16 октября. В своей игровой карьере Тихонов также играл за «Химки» и за «Астану», когда клуб назывался «Локомотивом».

Тренерскую карьеру Тихонов начал в 2008 году, когда работал в «Крыльях Советов». Затем Тихонов тренировал «Спартак» и «Краснодар».

В 2016 году был назначен главным тренером «Енисея». Под его руководством клуб провел лучший сезон в истории, заняв третье место в первенстве ФНЛ. В стыковых матчах за выход в российскую премьер-лигу за счет правила выездного гола уступил тульскому «Арсеналу».

В 2017 году Тихонов стал главным тренером «Крыльев Советов». Под его руководством команда вышла в РПЛ. В 2018 году специалист был отправлен в отставку.

Добавим, что «Астана» после 12 туров КПЛ занимает второе место в турнирной таблице, уступая 8 очков лидирующему «Кайрату».

Интересно, что Тихонову 16 октября исполнилось 50 лет.