«Астана» представила нового главного тренера
ФК «Астана» определилась с новым главным тренером. Им стал бывший футболист «Спартака» и «Крыльев Советов» Андрей Тихонов, передает корреспондент Vesti.kz.
ФК «Астана» определилась с новым главным тренером. Им стал бывший футболист «Спартака» и «Крыльев Советов» Андрей Тихонов, передает корреспондент Vesti.kz.
О назначении Тихонова «Астана» официально объявила сегодня, 16 октября. В своей игровой карьере Тихонов также играл за «Химки» и за «Астану», когда клуб назывался «Локомотивом».
Тренерскую карьеру Тихонов начал в 2008 году, когда работал в «Крыльях Советов». Затем Тихонов тренировал «Спартак» и «Краснодар».
В 2016 году был назначен главным тренером «Енисея». Под его руководством клуб провел лучший сезон в истории, заняв третье место в первенстве ФНЛ. В стыковых матчах за выход в российскую
В 2017 году Тихонов стал главным тренером «Крыльев Советов». Под его руководством команда вышла в РПЛ. В 2018 году специалист был отправлен в отставку.
Добавим, что «Астана» после 12 туров КПЛ занимает второе место в турнирной таблице, уступая 8 очков лидирующему «Кайрату».
Интересно, что Тихонову 16 октября исполнилось 50 лет.