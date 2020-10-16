Новый тренер «Астаны» дал первое интервью после назначения

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— Мне позвонили руководители клуба, говорят есть такой вариант, но нужно решение принимать срочно. Я всегда говорил, что пойду работать только в команду, где ставятся задачи. «Астана», как раз клуб, который перед собой всегда ставит только высокие цели. Для меня это серьезный вызов, хочу поблагодарить руководство клуба за оказанное доверие! «Астана» возможно находится не в самом лучшем состоянии сейчас, плюс в таблице находится не там, где ее привыкли видеть, но задачу никто не снимал с команды, тем интереснее будет работать, — отметил он.

— Вы играли в составе этого клуба, были первым капитаном, теперь вернулись в качестве тренера. Какие эмоции испытываете?

— Конечно, рад был встретить несколько человек, с которыми мы знакомы с 2009 года. Приятно вернуться в «Астану», мы в тот год неплохо играли, составляли конкуренцию «Актобе» в борьбе за чемпионство. Сейчас игры все в одной локации, но самое главное, чтобы эпидемиологическая ситуация дала нормально доиграть сезон.

— Могли ли тогда в 2009 году представить, что окажетесь в клубе уже тренером?

— Когда ты учишься на тренера, получаешь лицензию, ты располагаешь мыслями, что ты можешь оказаться в качестве тренера к примеру, в Беларуси, Казахстане, где очень интересно попробовать свои силы. Для тренера — это нормально. Если есть предложение от клуба, который ставит высокие задачи, это всегда вызов для тренера, всегда только плюс для карьеры.

— Какой футбол вы хотели бы видеть в исполнении команды, и насколько реально что-то поменять за столь короткий период?

— Конечно, за короткий период поменять что-то глобально очень тяжело. У нас пять дней до игры, футболисты в разном состоянии. Очень тяжело подвести команду к единому состоянию, потому что в составе «Астаны» много сборников, у них перелеты, плюс кто-то играл больше, кто-то меньше, у кого-то травмы. Поэтому ситуация непростая. В то же время, я понимаю, что в «Астане» собраны футболисты очень высокого качества.

— Сегодня у вас юбилей — 50 лет. Довольны подарком?

— Ну мы не спали почти сутки, а так доволен! Спасибо за поздравление!

— На ваш взгляд на сколько реально сейчас вернуться в чемпионскую гонку?

— Все будет зависеть только от нас, от того, как мы пройдем первые две-три игры. Впереди еще восемь туров, очные встречи со всеми конкурентами, так что все в наших руках.