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16:16 (мск), источник: Vesti.kz

Экс-тренер «Рубина» стал ассистентом Андрея Тихонова в «Астане»

В тренерский штаб Андрея Тихонова в «Астане» вошел российский специалист Владимир Ежуров, сообщается на сайте столичного клуба.

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Источник: Reuters

⠀"Владимир Раимович долгое время проработал в системе казанского «Рубина», занимая посты от тренера дубля до ассистента в основной команде. Помимо Казани 60-летний специалист работал в сборной Таджикистана, узбекских «Семурге» и «Металлурге», белорусской «Белшине», российских «Балтике», «Енисее» и «Крыльях Советов».

В двух последних клубах Ежуров также работал вместе с Тихоновым, — говорится в сообщении клуба.

Напомним, о назначении российского специалиста «Астана» официально объявила сегодня, 16 октября. Сразу после своего назначения он дал первое интервью.

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