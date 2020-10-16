Экс-тренер «Рубина» стал ассистентом Андрея Тихонова в «Астане»
В тренерский штаб Андрея Тихонова в «Астане» вошел российский специалист Владимир Ежуров, сообщается на сайте столичного клуба.
В тренерский штаб Андрея Тихонова в «Астане» вошел российский специалист Владимир Ежуров, сообщается на сайте столичного клуба.
⠀"Владимир Раимович долгое время проработал в системе казанского «Рубина», занимая посты от тренера дубля до ассистента в основной команде. Помимо Казани 60-летний специалист работал в сборной Таджикистана, узбекских «Семурге» и «Металлурге», белорусской «Белшине», российских «Балтике», «Енисее» и «Крыльях Советов».
В двух последних клубах Ежуров также работал вместе с Тихоновым, — говорится в сообщении клуба.
Напомним, о назначении российского специалиста «Астана» официально объявила сегодня, 16 октября. Сразу после своего назначения он дал первое интервью.