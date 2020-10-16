Экс-тренер «Рубина» стал ассистентом Андрея Тихонова в «Астане»

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⠀"Владимир Раимович долгое время проработал в системе казанского «Рубина», занимая посты от тренера дубля до ассистента в основной команде. Помимо Казани 60-летний специалист работал в сборной Таджикистана, узбекских «Семурге» и «Металлурге», белорусской «Белшине», российских «Балтике», «Енисее» и «Крыльях Советов».

В двух последних клубах Ежуров также работал вместе с Тихоновым, — говорится в сообщении клуба.