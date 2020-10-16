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17:58 (мск), источник: Vesti.kz

Стало известно о переговорах «Астаны» с Бердыевым до назначения Тихонова

До назначения на пост главного тренера Андрея Тихонова «Астана» вела переговоры с экс-наставником «Рубина» Курбаном Бердыевым, сообщает Meta-ratings.kz.

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Отмечается, что переговоры с Бердыевым вел генеральный директор «Астаны» Михаил Гурман, который, как и Бердыев, когда-то играл за «Кайрат».

Однако Бердыев надеялся получить назначение в московское «Динамо», которое в итоге принял немецкий специалист Сандро Шварц.

Кроме того, у Бердыева до сих пор сохраняются амбиции тренировать клуб с возможностью выхода в еврокубки, тогда как с казахстанскими командами сделать это значительно сложнее из-за низкого рейтинга УЕФА и необходимости проходить изнурительные раунды квалификации.

Напомним, о назначении Тихонова «Астана» официально объявила сегодня, 16 октября. Сразу после своего назначения он дал первое интервью.

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