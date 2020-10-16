Стало известно о переговорах «Астаны» с Бердыевым до назначения Тихонова
До назначения на пост главного тренера Андрея Тихонова «Астана» вела переговоры с
До назначения на пост главного тренера Андрея Тихонова «Астана» вела переговоры с
Отмечается, что переговоры с Бердыевым вел генеральный директор «Астаны» Михаил Гурман, который, как и Бердыев,
Однако Бердыев надеялся получить назначение в московское «Динамо», которое в итоге принял немецкий специалист Сандро Шварц.
Кроме того, у Бердыева до сих пор сохраняются амбиции тренировать клуб с возможностью выхода в еврокубки, тогда как с казахстанскими командами сделать это значительно сложнее
Напомним, о назначении Тихонова «Астана» официально объявила сегодня, 16 октября. Сразу после своего назначения он дал первое интервью.