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17:57 (мск), источник: Vesti.kz

Казахстанский клуб пропустил девять мячей в матче с автоголом, пенальти и дублем

В перенесенном матче первого тура второй лиги Казахстана по футболу петропавловский «Кызыл-Жар М» разгромил столичную команду SD Family, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Встреча в Кокшетау завершилась со счетом 9:0 в пользу петропавловского клуба. Отличились Меирхан Толебай (18-я минута), Карен Джанунц (32-я), Максим Скорых (62-я, 76-я), Артем Черединов (66-я, с пенальти), Айсултан Бакытбекулы (70-я, автогол), Алмас Измайлов (74-я), Адиль Иманов (81-я), Александр Науменко (84-я).

Обе команды выступают в третьей группе из шести участников, соседствуя в турнирной таблице. «Кызыл-Жар М» с девятью очками занимает второе место, а SD Family, набрав столько же баллов, располагается на третьей строчке.

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