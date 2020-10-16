Футболисты «Слуцка» победили «Минск» в матче чемпионата Беларуси
16 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. После перерыва, связанного с матчами сборных Беларуси, сегодня возобновился 30-й чемпионат страны, сообщает корреспондент БЕЛТА.
16 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. После перерыва, связанного с матчами сборных Беларуси, сегодня возобновился 30-й чемпионат страны, сообщает корреспондент БЕЛТА.
В первом поединке 26-го тура футболисты «Слуцка» на своем поле переиграли гостей из «Минска» со счетом 2:1. В середине первой половины игры украинский полузащитник гостей Александр Васильев отправил мяч в свои ворота, потом, на 85-й минуте встречи, он же с пенальти восстановил равновесие в счете, а еще через пять минут, также с пенальти, хавбек «Слуцка» Юрий Козлов принес победу хозяевам — 2:1.
Еще два поединка состоятся 17 октября: «Витебск» — «Энергетик-БГУ» (Минск), «Неман» (Гродно) — «Городея».
Лидер первенства борисовский БАТЭ 18 октября сыграет на выезде с футболистами «Ислочи». Также в этот день пройдут еще четыре поединка: «Шахтер» (Солигорск) — «Динамо» (Минск), «Смолевичи» — «Торпедо-БелАЗ» (Жодино), «Динамо» (Брест) — «Рух» (Брест). Матч «Славия» (Мозырь) — «Белшина» (Бобруйск) перенесен.
Турнирное положение сейчас таково: БАТЭ — 49 очков (25 матчей), «Неман» — 47 (25), «Шахтер» — 46 (24), «Ислочь» — 42 (25), «Торпедо-БелАЗ» — 41 (25), «Рух» — 39 (25), «Динамо» (Минск) — 39 (25), «Динамо» (Брест) — 38 (23), «Энергетик-БГУ» — 35 (24), «Витебск» — 31 (25), «Минск» — 31 (25), «Славия» — 28 (23), «Слуцк» — 24 (24), «Городея» — 21 (25), «Белшина» — 20 (24), «Смолевичи» — 14 (25).
Бомбардирскую гонку 30-го чемпионата Беларуси возглавляют Максим Скавыш (БАТЭ) и Джасурбек Яхшибоев («Шахтер»), забившие по 13 мячей.