Футболисты «Слуцка» победили «Минск» в матче чемпионата Беларуси

В первом поединке 26-го тура футболисты «Слуцка» на своем поле переиграли гостей из «Минска» со счетом 2:1. В середине первой половины игры украинский полузащитник гостей Александр Васильев отправил мяч в свои ворота, потом, на 85-й минуте встречи, он же с пенальти восстановил равновесие в счете, а еще через пять минут, также с пенальти, хавбек «Слуцка» Юрий Козлов принес победу хозяевам — 2:1.