Соперник «Краснодара» по ЛЧ «Ренн» сыграл вничью с «Дижоном» в чемпионате Франции
ТАСС, 16 октября. «Ренн» сыграл вничью с «Дижоном» со счетом 1:1 в гостевом матче седьмого тура чемпионата Франции по футболу.
ТАСС, 16 октября. «Ренн» сыграл вничью с «Дижоном» со счетом 1:1 в гостевом матче седьмого тура чемпионата Франции по футболу.
В составе «Ренна» гол забил Мартин Террье (24-я минута). У «Дижона» отличился Мама Бальде (53).
«Ренн» продолжает занимать первое место в турнирной таблице, набрав 15 очков в семи матчах. «Дижон» идет на последней, 20-й строчке, имея в активе два очка после семи встреч.
В восьмом туре «Ренн» 23 октября дома примет «Анже», 20-го числа французский клуб примет в рамках первого тура группового этапа Лиги чемпионов российский «Краснодар». «Дижон» в восьмом туре национального первенства встретится 24 октября в гостях с «Пари Сен-Жермен».