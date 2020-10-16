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22:44 (мск), источник: ТАСС

Соперник «Краснодара» по ЛЧ «Ренн» сыграл вничью с «Дижоном» в чемпионате Франции

ТАСС, 16 октября. «Ренн» сыграл вничью с «Дижоном» со счетом 1:1 в гостевом матче седьмого тура чемпионата Франции по футболу.

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Источник: Reuters

В составе «Ренна» гол забил Мартин Террье (24-я минута). У «Дижона» отличился Мама Бальде (53).

«Ренн» продолжает занимать первое место в турнирной таблице, набрав 15 очков в семи матчах. «Дижон» идет на последней, 20-й строчке, имея в активе два очка после семи встреч.

Французская Лига 1

В восьмом туре «Ренн» 23 октября дома примет «Анже», 20-го числа французский клуб примет в рамках первого тура группового этапа Лиги чемпионов российский «Краснодар». «Дижон» в восьмом туре национального первенства встретится 24 октября в гостях с «Пари Сен-Жермен».

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1:1
Первый тайм: 0:1
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