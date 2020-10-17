Дубль Килиана Мбаппе помог «ПСЖ» разгромить «Ним»

Источник: AP 2020

Уже на 12-й минуте хозяева остались в меньшинстве — прямую красную карточку получил защитник «Нима» Лоик Ландре. Первый гол был забил на 32-й минуте встречи — Килиан Мбаппе оформил точный удар с передачи дебютанта команды Рафиньи Алькантары.

На 77-й минуте «ПСЖ» удвоил преимущество усилиями Алессандро Флоренци, ассистировал ему Пабло Сарабия. До разгромного счёт довёл Мбаппе, оформивший дубль, а вторую голевую передачу в свой актив записал Сарабия. Затем Сарабия забил сам с передачи Колена Дагба и установил итоговый счёт — 4:0.

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