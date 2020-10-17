«Милан» выдал лучший старт почти за полвека. Сегодня — дерби с «Интером»

Источник: Reuters

После нескольких турбулентных сезонов «Милан» начал новый чемпионат с трех побед

При этом клуб обошелся без громких трансферов и оставил Стефано Пиоли, который последние пятнадцать лет считался тренером-середняком

Сегодня у него важная проверка — ни он, ни «Милан» никогда не обыгрывали команды Конте

Хаос и успех

Будущей весной исполнится десять лет последнему миланскому чемпионству — отвальной поколения Гаттузо, Зеедорфа, Несты, Амброзини, Пирло и Индзаги, выигравших две Лиги чемпионов. Потом клуб несколько раз сменил владельцев с директорами (не говоря уж про тренеров с игроками) и добился стабильности лишь в одном — семь лет мимо зоны ЛЧ.

Новый сезон скорее усиливал тревогу, чем навевал оптимизм, но «Милан» выдал три сухих победы с общим счетом 7:0. Так мощно клуб не стартовал — вдумайтесь — с 1971 года. Со времен тренера Рокко, вратаря Кудичини, защитника Шнеллингера и нападающего Риверы.

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Тревогу же сеяли управленческий хаос и трансферная скромность.

На излете зимы предварительная (и тайная) договоренность исполнительного директора Ивана Газидиса с тренером Ральфом Рангником взбесила его коллег — Звонимира Бобана и Паоло Мальдини, считавших, что именно они с лета 2019-го принимают в клубе спортивные решения.

Леонардо, Иван Газидис и Паоло Мальдини | Источник: AFP 2020

«Эта дестабилизация произошла на фоне того, что команда прибавила — благодаря качественной работе тренера Пиоли. Думал, мы с Газидисом движемся в одном направлении, но не сообщить нам о переговорах с другим тренером — неуважительно. Это не в стиле «Милана», — пожаловался Бобан в интервью La Gazzetta dello Sport, и уже через три дня лишился работы, добавив: «Я не знал, что мы в Северной Корее. Мое интервью было юридически безупречным».

После этого «Милан» дома проиграл аутсайдеру «Дженоа» и ушел на ковидный перерыв восьмым, а оставшийся в клубе Мальдини через прессу осек Рангника. Немец хотел курировать трансферы и требовал полномочий, которых не имели даже Сакки с Капелло.

«Он вторгается на территорию, где работают другие люди, — сказал Мальдини. — Советую ему — прежде чем учить итальянский — научиться уважению. Например, к тем, кто пытается профессионально завершить сезон и ставит успех “Милана” выше своей гордости».

Взлеты и падения Пиоли

Это противоречие разрешилось лихим финишем (девять побед в двенадцати матчах) — идею с Рангником задвинули, и продлили Пиоли. Но это еще далеко не намекало на уверенный старт следующего чемпионата. Стефано — резервный защитник «Юве» середины восьмидесятых — в последние пять лет уже сверкал яркими отрезками.

С «Лацио» — восемь подряд побед в конце чемпионата-14/15 и выход в финал Кубка. С «Интером» — серия из девяти побед во всех турнирах на рубеже 2016-го и 2017-го. С «Фиорентиной» — шесть побед подряд с общим счетом 10:1 в феврале-апреле 2018-го (и это при том, что в марте умер капитан клуба Давиде Астори).

Стефано Пиоли | Источник: Reuters

Успешные серии сменялись провальными, и Пиоли стабильно терял работу в апреле-мае. «Милан» нанял его лишь после того, как Спаллетти (фаворит на роль преемника уволенного Джампаоло) не договорился с «Интером» о разрыве контракта — из-за того, что требовал за это пять миллионов евро.

Стефано жутко начал — три победы в одиннадцати матчах — и не был уволен в январе, кажется, только потому, что руководство слишком увлеклось разногласиями насчет будущего клуба и не хотело искать нового временщика. Более эффективной мерой стала добавка к молодому составу двух опытных игроков — Симон Кьер зарядил спокойствием центр защиты, а Златан набрал в восемнадцати турах пятнадцать очков по системе «гол+пас» — и это несмотря на февральский грипп и июньское повреждение икроножной мышцы.

В последней трансферной кампании «Милан» снова ориентировался на молодежь. Газидис, Мальдини и спортивный директор Массара больше занимались трудоустройством ненужных игроков для разгрузки бюджета, чем сиюминутным усилением стартового состава. Но в большинстве матчей нового сезона Пиоли справился и без топ-новичков, и без лидеров — травмировавшего икроножную мышцу капитана Романьоли и скованного коронавирусом Ибрагимовича.

Златан Ибрагимович | Источник: Reuters

Не имея особого выбора, Пиоли доверился воспитанникам клуба. Центральный защитник Габбия мелькнул в первой команде еще три года назад, зимой был близок к продаже, летом — к аренде, но Пиоли настоял на необходимости Маттео, и тот достойно выступил в чемпионате — и летом, и осенью (хотя несколько раз ошибся в еврокубковых матчах с «Шэмрок Роверс» и «Буде/Глимт»). Правда, поездка в молодежную сборную обернулась для Габбии коронавирусом, так что миланское дерби пройдет без него.

Зато выздоровел Златан, чей сменщик — 18-летний Лоренцо Коломбо — порадовал Пиоли голом норвежцам в Лиге Европы. С другой стороны, Лоренцо пока не хватает на целый матч, а другой форвард, Анте Ребич, травмировал локоть в матче с «Кротоне», так что возвращение Ибры важно втройне.

«Златан вернулся улыбчивым, волевым и вдохновляющим, — сказал Пиоли на пятничной пресс-конференции. — Потренировавшись всего неделю, он чувствует себя готовым к игре».

Порядок и прогресс

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В интервью La Gazzetta dello Sport Андрей Шевченко отметил, что Златан мудро руководит партнерами на поле, и его подсказки необходимы как молодым Салемакерсу с Диасом, так и чуть более опытным Чалханоглу с Кастильехо. Также Шева оспорил популярное в Италии мнение, что молодежи Пиоли помогают пустые трибуны (нет привычного давления болельщиков).

Андрей подчеркнул, что «Милан» заиграл сильнее еще до карантина, а давление в таком великом клубе есть всегда — при любой заполняемости трибун. В то же время Шева слабо верит в чемпионство «Милана» и считает, что в этом сезоне неплохо бы просто закрепиться в топ-4.

Обе мысли украинского тренера справедливы. «Милан» прибавил еще в январе — не только благодаря Ибре, с которым Пиоли быстро наладил взаимовыгодные отношения, но и из-за того, что Стефано нашел ключи к Ребичу с Чалханоглу, наконец-то заигравшим в серии А так же эффективно, как в бундеслиге.

Хакан Чалханоглу | Источник: Reuters

Несколько недель назад в интервью Milan TV Хакан поблагодарил тренера за то, что дал играть на любимой позиции десятки, а Анте добавил: «Пиоли с первых дней в “Милане” много вкалывал, поэтому его вклад в наши успехи очень велик. Я же просто использовал шанс, который тренер предоставил мне, когда понял: я заслуживаю выхода на поле».

Также при Пиоли заметно развитие и более молодых игроков — например, левого защитника Эрнандеса и опорного хавбека Бенассера. Логично, что, наконец-то достигнув порядка и прогресса, руководство «Милана» предпочло оставить Пиоли и не устраивать новую кадровую революцию. В последние лет пять с деньгами в «Милане» было то лучше, то хуже, звезд было то больше, то меньше, а вот кадровой стабильности всегда не хватало.

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Правда, нынешнее благополучие команды Пиоли выглядит мощно только статистически. В игровом же плане оно пока хрупко. Это было особенно заметно на неделе перед паузой на матчи сборных. С диким трудом перестреляв в Вила-ду-Конди «Риу Аве», «Милан» потратил слишком много сил.

Футбол Италия 2020/2021 Тур 4, 17.10.2020, 19:00 Интер - Милан -

Через три дня Пиоли оставил в запасе Кессие, Бенассера и Чалханоглу. С парой центральных хавбеков Тонали — Крунич «Милан» выглядел куда менее предприимчивым в организации атак, и итоговые 3:0 состоялись во многом благодаря возвращению на поле основных игроков.

Пока резерв «Милана» несопоставимо скромнее, чем у «Интера» с «Юве», но Пиоли, как выяснилось, неплохо прокачивает молодых (особенно при содействии Ибрагимовича), так что, возможно, весной или даже раньше Тонали, Диас, Хауге и Далот предстанут более зрелыми игроками.

«Матч с “Интером” поможет осознать, в чем мы должны прибавить. Победа зарядила бы нас уверенностью и энтузиазмом», — сказал в пятницу Пиоли, никогда не обыгрывавший команды Конте. «Милан» не побеждал в дерби почти три года (а именно в серии А — с января 2016-го), но тренер, от которого к пятидесяти четырем годам уже не ждали карьерного прорыва, показал, что умеет удивлять.