«Эвертон» — «Ливерпуль»: стартовые составы на матч 5-го тура АПЛ

Встреча 5-го тура английской Премьер-лиги пройдёт на стадионе «Гудисон Парк» в Ливерпуле. Начало — в 14:30 мск. Опубликованы стартовые составы команд.

Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Майклом Оливером. Ассистенты — Стюарт Бёрт и Саймон Беннетт. Резервный рефери — Пол Тирни.



«Эвертон» — лидер в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Подопечные Карло Анчелотти набрали максимально возможные 12 очков в четырёх турах. Команда Юргена Клоппа (9) занимает пятое место в турнирной таблице АПЛ.