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14:18 (мск), источник: Чемпионат.com

«Эвертон» — «Ливерпуль»: стартовые составы на матч 5-го тура АПЛ

Сегодня, 17 октября, состоится матч «Эвертон» — «Ливерпуль».

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Источник: AP 2020

Встреча 5-го тура английской Премьер-лиги пройдёт на стадионе «Гудисон Парк» в Ливерпуле. Начало — в 14:30 мск. Опубликованы стартовые составы команд.

«Эвертон»: Пикфорд, Динь, Кин, Мина, Коулман, Гомеш, Аллан, Дукуре, Родригес, Ришарлисон, Калверт-Льюин.

Футбол

Англия 2020/2021
Тур 5, 17.10.2020, 14:30

Эвертон-Ливерпуль-

Запасные: Ольсен, Годфри, Сигурдссон, Бернард, Дэвис, Делф, Айуоби.

«Ливерпуль»: Адриан, Александер-Арнольд, Матип, Ван Дейк, Робертсон, Фабиньо, Тьяго Алькантара, Хендерсон, Мане, Салах, Фирмино.

Запасные: Келлехер, Вейналдум, Милнер, Гомес, Джонс, Минамино, Жота.

Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Майклом Оливером. Ассистенты — Стюарт Бёрт и Саймон Беннетт. Резервный рефери — Пол Тирни.

«Эвертон» — лидер в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Подопечные Карло Анчелотти набрали максимально возможные 12 очков в четырёх турах. Команда Юргена Клоппа (9) занимает пятое место в турнирной таблице АПЛ.

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