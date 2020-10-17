«Эвертон» — «Ливерпуль»: стартовые составы на матч 5-го тура АПЛ
Сегодня, 17 октября, состоится матч «Эвертон» — «Ливерпуль».
Сегодня, 17 октября, состоится матч «Эвертон» — «Ливерпуль».
Встреча 5-го тура английской
«Эвертон»: Пикфорд, Динь, Кин, Мина, Коулман, Гомеш, Аллан, Дукуре, Родригес, Ришарлисон,
Запасные: Ольсен, Годфри, Сигурдссон, Бернард, Дэвис, Делф, Айуоби.
«Ливерпуль»: Адриан,
Запасные: Келлехер, Вейналдум, Милнер, Гомес, Джонс, Минамино, Жота.
Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Майклом Оливером. Ассистенты — Стюарт Бёрт и Саймон Беннетт. Резервный рефери — Пол Тирни.
«Эвертон» — лидер в турнирной таблице английской