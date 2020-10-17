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18:24 (мск), источник: Lenta.Ru

«Эвертон» сыграл вничью в дерби с «Ливерпулем» и остался лидером АПЛ

«Эвертон» на своем поле сыграл вничью в дерби с «Ливерпулем» в рамках пятого тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

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Источник: Reuters

Встреча прошла в субботу, 17 октября, и завершилась со счетом 2:2. В составе хозяев голами отметились Майкл Кин и Доиник Калверт-Льюин. У гостей точные удары на счету Садио Мане и Мохамеда Салаха.

В активе «Эвертона» 13 очков после пяти туров, команда остается лидером чемпионата. «Ливерпуль» набрал 10 очков и находится на второй позиции.

В следующем туре «Ливерпуль» 24 октября на своем поле примет «Шеффилд Юнайтед». «Эвертон» днем позже на выезде сыграет с «Саутгемптоном».

Эвертон
2:2
Первый тайм: 1:1
Ливерпуль
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