«Эвертон» сыграл вничью в дерби с «Ливерпулем» и остался лидером АПЛ

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Встреча прошла в субботу, 17 октября, и завершилась со счетом 2:2. В составе хозяев голами отметились Майкл Кин и Доиник Калверт-Льюин. У гостей точные удары на счету Садио Мане и Мохамеда Салаха.

В активе «Эвертона» 13 очков после пяти туров, команда остается лидером чемпионата. «Ливерпуль» набрал 10 очков и находится на второй позиции.