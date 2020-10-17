Футболисты «Витебска» победили «Энергетик-БГУ» в матче чемпионата Беларуси

Победу витебчанам принес бразильский легионер Жулио Сезар, отличившийся на 80-й минуте игры. Позже идущий вторым гродненский «Неман» примет на своей арене футболистов «Городеи».

Лидер первенства борисовский БАТЭ завтра сыграет в гостях у «Ислочи». Кроме того, солигорский «Шахтер» примет на своем поле гостей из минского «Динамо», в брестском дерби сыграют «Динамо» и «Рух», а аутсайдеры турнира футболисты «Смолевичей» встретятся с жодинским «Торпедо-БелАЗом». Матч между мозырской «Славией» и бобруйской «Белшиной» перенесен.