Футболисты «Витебска» победили «Энергетик-БГУ» в матче чемпионата Беларуси
17 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты «Витебска» победили минский «Энергетик-БГУ» со счетом 1:0 в домашнем матче чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.
17 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты «Витебска» победили минский «Энергетик-БГУ» со счетом 1:0 в домашнем матче чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Победу витебчанам принес бразильский легионер Жулио Сезар, отличившийся на 80-й минуте игры. Позже идущий вторым гродненский «Неман» примет на своей арене футболистов «Городеи».
Вчера футболисты «Слуцка» у себя дома победили «Минск» со счетом 2:1.
Лидер первенства борисовский БАТЭ завтра сыграет в гостях у «Ислочи». Кроме того, солигорский «Шахтер» примет на своем поле гостей из минского «Динамо», в брестском дерби сыграют «Динамо» и «Рух», а аутсайдеры турнира футболисты «Смолевичей» встретятся с жодинским «Торпедо-БелАЗом». Матч между мозырской «Славией» и бобруйской «Белшиной» перенесен.
Сейчас положение в турнирной таблице чемпионата Беларуси таково: БАТЭ — 49 очков (25 матчей), «Неман» — 47 (25), «Шахтер» — 46 (24), «Ислочь» — 42 (25), «Торпедо-БелАЗ» — 41 (25), «Рух» — 39 (25), «Динамо» (Минск) — 39 (25), «Динамо» (Брест) — 38 (23), «Энергетик-БГУ» — 35 (25), «Витебск» — 34 (26), «Минск» — 31 (25), «Славия» — 28 (23), «Слуцк» — 24 (24), «Городея» — 21 (25), «Белшина» — 20 (24), «Смолевичи» — 14 (25).