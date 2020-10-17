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18:47 (мск), источник: ТАСС

«Аталанта» разгромно проиграла «Наполи». Миранчук остался в запасе

Российский полузащитник, которому в субботу исполнилось 25 лет, впервые попал в заявку на матч.

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Источник: AP 2020

ТАСС, 17 октября. «Наполи» на своем поле одержал победу над «Аталантой» со счетом 4:1 в матче четвертого тура чемпионата Италии по футболу.

Дублем у победителей отметился Ирвинг Лосано (23-я и 27-я минуты), также отличились Маттео Политано (30) и Виктор Осимен (43). В составе гостей гол забил Сэм Ламмерс (69).

Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук, которому в субботу исполнилось 25 лет, впервые попал в заявку на матч, но остался в запасе. Он присоединился к команде в начале сентября и не мог дебютировать за клуб из Бергамо из-за полученной 23 августа травмы бедра в матче Тинькофф — Российской премьер-лиги «Спартак» — «Локомотив».

Последний раз «Наполи» разгромно обыгрывал «Аталанту» в декабре 1993 года (4:0).

«Наполи» занимает третью строчку таблицы, набрав в четырех турах восемь очков. «Аталанта» впервые потеряла очки в текущем сезоне и располагается с девятью очками на втором месте.

В следующем туре неаполитанцы сыграют в гостях с «Беневенто» 25 октября, «Аталанта» днем ранее примет «Сампдорию». В первом туре группового этапа Лиги чемпионов «Аталанта» на выезде сыграет с датским «Мидтьюлланном» 21 октября. «Наполи» примет нидерландский АЗ в первом туре группового этапа Лиги Европы 22 октября.

Наполи
4:1
Первый тайм: 4:0
Аталанта
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