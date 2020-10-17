«Аталанта» разгромно проиграла «Наполи». Миранчук остался в запасе
Российский полузащитник, которому в субботу исполнилось 25 лет, впервые попал в заявку на матч.
Российский полузащитник, которому в субботу исполнилось 25 лет, впервые попал в заявку на матч.
ТАСС, 17 октября. «Наполи» на своем поле одержал победу над «Аталантой» со счетом 4:1 в матче четвертого тура чемпионата Италии по футболу.
Дублем у победителей отметился Ирвинг Лосано (23-я и 27-я минуты), также отличились Маттео Политано (30) и Виктор Осимен (43). В составе гостей гол забил Сэм Ламмерс (69).
Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук, которому в субботу исполнилось 25 лет, впервые попал в заявку на матч, но остался в запасе. Он присоединился к команде в начале сентября и не мог дебютировать за клуб из Бергамо
Последний раз «Наполи» разгромно обыгрывал «Аталанту» в декабре 1993 года (4:0).
«Наполи» занимает третью строчку таблицы, набрав в четырех турах восемь очков. «Аталанта» впервые потеряла очки в текущем сезоне и располагается с девятью очками на втором месте.
В следующем туре неаполитанцы сыграют в гостях с «Беневенто» 25 октября, «Аталанта» днем ранее примет «Сампдорию». В первом туре группового этапа Лиги чемпионов «Аталанта» на выезде сыграет с датским «Мидтьюлланном» 21 октября. «Наполи» примет нидерландский АЗ в первом туре группового этапа Лиги Европы 22 октября.