«Аталанта» разгромно проиграла «Наполи». Миранчук остался в запасе

Источник: AP 2020

ТАСС, 17 октября. «Наполи» на своем поле одержал победу над «Аталантой» со счетом 4:1 в матче четвертого тура чемпионата Италии по футболу.

Дублем у победителей отметился Ирвинг Лосано (23-я и 27-я минуты), также отличились Маттео Политано (30) и Виктор Осимен (43). В составе гостей гол забил Сэм Ламмерс (69).

Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук, которому в субботу исполнилось 25 лет, впервые попал в заявку на матч, но остался в запасе. Он присоединился к команде в начале сентября и не мог дебютировать за клуб из Бергамо из-за полученной 23 августа травмы бедра в матче Тинькофф — Российской премьер-лиги «Спартак» — «Локомотив».

Последний раз «Наполи» разгромно обыгрывал «Аталанту» в декабре 1993 года (4:0).

«Наполи» занимает третью строчку таблицы, набрав в четырех турах восемь очков. «Аталанта» впервые потеряла очки в текущем сезоне и располагается с девятью очками на втором месте.