«Челси» пропустил в добавленное время и упустил победу над середняком АПЛ
«Челси» на своем поле сыграл вничью с «Саутгемптоном» в матче пятого тура Английской
«Челси» на своем поле сыграл вничью с «Саутгемптоном» в матче пятого тура Английской
Встреча прошла в субботу, 17 октября, и завершилась со счетом 3:3. В составе лондонцев дублем отметился форвард сборной Германии Тимо Вернер, еще один мяч забил полузащитник бундестим Кай Хавертц. Для обоих голы стали дебютными в АПЛ. У гостей мячи на счету Дэнни Ингса, Че Адамса и Янника Вестергора.
«Челси» набрал восемь очков и находится на шестом месте в чемпионате. В активе «Саутгемптона» семь очков, клуб находится на десятой позиции.
В следующем туре «Челси» 24 октября на выезде сыграет с «Манчестер Юнайтед». «Саутгемптон» днем позже на своем поле примет «Эвертон».