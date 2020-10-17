«Челси» пропустил в добавленное время и упустил победу над середняком АПЛ

Источник: AP 2020

Встреча прошла в субботу, 17 октября, и завершилась со счетом 3:3. В составе лондонцев дублем отметился форвард сборной Германии Тимо Вернер, еще один мяч забил полузащитник бундестим Кай Хавертц. Для обоих голы стали дебютными в АПЛ. У гостей мячи на счету Дэнни Ингса, Че Адамса и Янника Вестергора.

«Челси» набрал восемь очков и находится на шестом месте в чемпионате. В активе «Саутгемптона» семь очков, клуб находится на десятой позиции.