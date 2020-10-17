Гродненский «Неман» проиграл футболистам «Городеи» в чемпионате Беларуси

На протяжении всей встречи в Гродно хозяева имели преимущество, но так и не смогли поразить ворота Сергея Черника. Гости отвечали острыми контратаками, и на 90-й минуте игры одна из них завершилась голом Лазара Сайчича, который нанес точный удар с линии штрафной площади соперников. Свою предыдущую викторию в нынешнем первенстве страны футболисты «Городеи» одержали ровно три месяца назад, одолев у себя дома бобруйскую «Белшину» (2:1), а затем потерпели пять поражений и дважды сыграли вничью.