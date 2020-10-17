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20:44 (мск), источник: БЕЛТА

Гродненский «Неман» проиграл футболистам «Городеи» в чемпионате Беларуси

17 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гродненский «Неман» неожиданно проиграл на своем поле «Городее» со счетом 0:1 в поединке 26-го тура чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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На протяжении всей встречи в Гродно хозяева имели преимущество, но так и не смогли поразить ворота Сергея Черника. Гости отвечали острыми контратаками, и на 90-й минуте игры одна из них завершилась голом Лазара Сайчича, который нанес точный удар с линии штрафной площади соперников. Свою предыдущую викторию в нынешнем первенстве страны футболисты «Городеи» одержали ровно три месяца назад, одолев у себя дома бобруйскую «Белшину» (2:1), а затем потерпели пять поражений и дважды сыграли вничью.

Результаты других матчей 26-го тура «Слуцк» — «Минск» — 2:1, «Витебск» — «Энергетик-БГУ» (Минск) — 1:0.

Лидер первенства борисовский БАТЭ 18 октября сыграет на выезде с футболистами «Ислочи». Также в воскресенье пройдут еще четыре поединка: «Шахтер» (Солигорск) — «Динамо» (Минск), «Смолевичи» — «Торпедо-БелАЗ» (Жодино), «Динамо» (Брест) — «Рух» (Брест). Матч «Славия» (Мозырь) — «Белшина» (Бобруйск) перенесн.

Турнирное положение сейчас таково: БАТЭ — 49 очков (25 матчей), «Неман» — 47 (26), «Шахтер» — 46 (24), «Ислочь» — 42 (25), «Торпедо-БелАЗ» — 41 (25), «Рух» — 39 (25), «Динамо» (Минск) — 39 (25), «Динамо» (Брест) — 38 (23), «Энергетик-БГУ» — 35 (25), «Витебск» — 34 (26), «Минск» — 31 (25), «Славия» — 28 (23), «Слуцк» — 24 (24), «Городея» — 24 (26), «Белшина» — 20 (24), «Смолевичи» — 14 (25).

Список лучших бомбардиров 30-го чемпионата Белаоуси возглавляют Максим Скавыш (БАТЭ) и Джасурбек Яхшибоев («Шахтер»), забившие по 13 мячей.

Неман
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