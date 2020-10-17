Дубль Ибрагимовича принес «Милану» первую за четыре года победу над «Интером» в Серии А

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Дублем у «Милана» отметился Златан Ибрагимович (12-я и 16-я минуты), у «Интера» гол забил Ромелу Лукаку (28). В эпизоде с первым голом шведский форвард сначала не реализовал пенальти.

Для 39-летнего Ибрагимовича этот матч стал первым после восстановления от заболевания коронавирусной инфекцией. Шведский форвард в двух матчах забил четыре мяча и вместе с Лукаку, Алехандро Гомесом («Аталанта») и Ирвингом Лосано («Наполи») лидирует в гонке бомбардиров текущего чемпионата.

Впервые с 31 января 2016 года «Милан» сумел обыграть «Интер» в матче чемпионата Италии (Серии А). С тех пор клуб пять раз потерпел поражение и три раза сыграл вничью.

«Милан» не проигрывает на протяжении 19 матчей во всех турнирах. Команда Стефано Пиоли забивает в 24 матчах чемпионата кряду: последний раз у «Милана» была такая же продолжительная голевая серия в 1973 году (29 матчей).

Соперник петербургского «Зенита» по групповому этапу Лиги чемпионов «Лацио» в другом матче дня проиграл в гостях «Сампдории» (0:3).