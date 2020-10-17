«Бавария» разгромила «Арминию» в матче чемпионата Германии
МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Мюнхенская «Бавария» с крупным счетом обыграла «Арминию» в матче четвертого тура чемпионата Германии по футболу.
МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Мюнхенская «Бавария» с крупным счетом обыграла «Арминию» в матче четвертого тура чемпионата Германии по футболу.
Субботняя встреча, прошедшая в Билефельде, завершилась со счетом 4:1. В составе «Баварии» по два мяча забили Томас Мюллер (8-я и 51-я минуты) и Роберт Левандовский (26, 45+1). У хозяев отличился Рицу Доан (58). Мюнхенский клуб с 76-й минуты играл вдесятером после удаления Корентена Толиссо.
«Бавария» является соперником московского «Локомотива» по групповому этапу Лиги чемпионов. Первый матч команд состоится 27 октября в Москве, второй — 9 декабря в Германии.