«Бавария» разгромила «Арминию» в матче чемпионата Германии

Субботняя встреча, прошедшая в Билефельде, завершилась со счетом 4:1. В составе «Баварии» по два мяча забили Томас Мюллер (8-я и 51-я минуты) и Роберт Левандовский (26, 45+1). У хозяев отличился Рицу Доан (58). Мюнхенский клуб с 76-й минуты играл вдесятером после удаления Корентена Толиссо.