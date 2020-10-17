Рамос получил травму колена за неделю до матча с «Барселоной»

Рамос получил сильный удар в левое колено в столкновении с нападающим «Кадиса» Энтони Лосано. Оба игрока были заменены в перерыве.

В матче 6-го тура испанской Примеры мадридский «Реал» принимал «Кадис». Встреча прошла на стадионе «Альфредо ди Стефано» в Мадриде и завершилась победой гостей со счётом 1:0. На 16-й минуте встречи единственный гол забил нападающий «Кадиса» Энтони Лосано, результативную передачу отдал форвард гостей Альваро Негредо. Таким образом, «Кадис» продлил беспроигрышную серию в испанской Примере до трёх матчей.