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17 октября, источник: Спорт-Экспресс

«Реал» провалился за неделю до класико и рискует потерять Рамоса

Чемпионы Испании потерпели сенсационное домашнее поражение от «Кадиса» (0:1).

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Источник: Спорт-Экспресс

Неудачная ротация

За время двухнедельной паузы «Реал» так и не решил проблему правого защитника. Карвахаль с Одриосолой лечатся, поэтому направо отправился универсал Начо, который впервые в карьере сыграл против родного брата Алекса. При этом многие предполагали, что перед сложной неделей, которая вместит старт в Лиге чемпионов и первое в сезоне класико, Зинедин Зидан пойдет на радикальные меры. Однако любящий ротировать состав француз ограничился точечными изменениями и, дав паузу летавшим на матчи сборных в Южную Америку Каземиру и Вальверде, сохранил основную пару центральных защитников Варан — Серхио Рамос. И вряд ли об этом пожалел, когда уже на 2-й минуте Модрич с Кроосом заигрались в собственной штрафной, и капитану пришлось выносить мяч с ленточки после удара Негредо.

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При схеме 4−3−3 третьим центральным хавбеком, на которого было возложено созидание, стал Иско. Иные варианты отсутствовали, так как возвращения Азара стоит ждать не раньше конца октября, а Эдегор получил травму на одной из тренировок уже после возвращения из сборной. Вот только хавбеков-разрушителей хозяевам категорически не хватало, и по-хорошему наглый «Кадис» продолжал разрывать оборону чемпионов, быстро преодолевая центральную зону. Куртуа спасал, но в конце концов был вынужден капитулировать, а парадоксальность происходившего на поле только подчеркивал тот факт, что в прошлый раз футболист из Гондураса поражал ворота «Реала» в 1984 году.

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Рамос мимо класико?

Единственное, чем могли похвастаться сливочные по итогам первого тайма, это возвращенный контроль над мячом и давление на ворота «Кадиса», которое, впрочем, ни во что не вылилось. Скорее, гости имели несколько возможностей, чтобы увеличить свое преимущество. Зидан был настолько недоволен происходящим, что уже в перерыве сделал сразу четыре замены, и будь такая возможность, вряд ли этим ограничился. Но если уход Иско, Модрича и Лукаса Васкеса напрашивался, то Рамос получил травму в стыке с автором гола — также досрочно замененным Лосано. А ведь Серхио в субботу обошел Фернандо Йерро и вошел в десятку лучших игроков «Реала» по числу сыгранных в ла лиге матчей (498).

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За вторым таймом капитан наблюдал с компрессом на колене, и вряд ли происходившее на поле его вдохновляло. С одной стороны, выход Вальверде, Каземиру и Асенсио вернул в игру баланс и позволил перейти в режим постоянного давления. С другой — «Кадис» осознанно отдал хозяевам мяч и выстроил перед штрафной несколько рубежей обороны. Взломать ее не получалось ни за счет перепасовок, ни благодаря индивидуальным усилиям все чаще бравшего на себя инициативу и упустившего отличный шанс Винисиуса Жуниора.

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Последним вариантом Зидана оставалась силовая операция с навалом и переходом на схему 4−4−2. Ее мадридцы уже несколько раз использовали, так что с учетом прежних наработок концовка стала самым ярким для мадридцев отрезком игры. Йович отправил мяч в сетку едва ли не первым касанием, но сделавший скидку Бензема забрался в офсайд. Потом сам Карим выстрелил в перекладину, однако это был лишь всплеск, и длившаяся 399 дней домашняя беспроигрышная серия «Реала» закончилась. «Кадис», который прежде никогда не побеждал в Мадриде и в последний раз взял верх над сливочными 29 лет назад, вполне заслуженно развеял магию стадиона «Альфредо Ди Стефано», а «Королевский клуб» пока не может найти оставшийся в прошлом сезоне чемпионский футбол.

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Реал
0:1
Первый тайм: 0:1
Кадис
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