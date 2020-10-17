Буффон — первый футболист, сыгравший 650 матчей в серии А

Источник: AP 2020

42-летний голкипер проводит 650-ю игру в чемпионате Италии. Он стал первым игроком, достигшим этой отметки.

482 игры Буффон отыграл за «Юве», а еще 168 — за «Парму».

В тройку лидеров по количеству игр в серии A также входят Паоло Мальдини из «Милана» (647) и Франческо Тотти из «Ромы» (619).