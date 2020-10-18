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00:29 (мск), источник: ТАСС

«Барселона» потерпела первое поражение при Кумане, уступив «Хетафе» в чемпионате Испании

ТАСС, 18 октября. Футболисты «Хетафе» обыграли «Барселону» со счетом 1:0 в домашнем матче шестого тура чемпионата Испании.

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Источник: AP 2020

Единственный гол на 56-й минуте встречи забил Хайме Мата.

«Барселона» потерпела первое поражение с момента назначения на пост главного тренера Рональда Кумана (две победы, одна ничья). Каталонский клуб занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав семь очков в четырех матчах. «Хетафе» поднялся на второе место, имея в активе 10 очков после пяти встреч и уступая «Реалу» по дополнительным показателям.

В следующем туре «Барселона» 24 октября дома примет «Реал», 20-го числа подопечные Кумана проведут первый матч группового этапа Лиги чемпионов дома против венгерского «Ференцвароша». «Хетафе» в седьмом туре 25 октября на домашнем поле встретится с «Гранадой».

Хетафе
1:0
Первый тайм: 0:0
Барселона
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