«Барселона» потерпела первое поражение при Кумане, уступив «Хетафе» в чемпионате Испании

«Барселона» потерпела первое поражение с момента назначения на пост главного тренера Рональда Кумана (две победы, одна ничья). Каталонский клуб занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав семь очков в четырех матчах. «Хетафе» поднялся на второе место, имея в активе 10 очков после пяти встреч и уступая «Реалу» по дополнительным показателям.