«Реал» и «Барса» синхронно проиграли — впервые в сезоне, прямо перед класико. Параллелей очень много

Источник: AFP 2020

«Реал» и «Барселона» вышли на матчи в одинаково розовой форме — и так же синхронно друг за другом проиграли: «Барселона» на выезде уступила 0:1 «Фе» («Хетафе» переименовался перед игрой в «Веру» — как видим, помогло), «Реал» дома проиграл «Кадису» — новичку Ла Лиги.

Это первые поражения команд в этом сезоне — но на этом сходства не заканчиваются.

• Оба фаворита доминировали во владении (62 процента у «Барселоны», Мадрид вообще набил 74!), сравнялись с соперником по ударам (12:12 у «Реала» и 7:7 у «Барсы»), но проиграли по ударам в створ.

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• Правда, у «Барселоны» бил Гризманн — кажется, его удары вообще не опасны для соперников: в 2020-м француз забил всего дважды с 28 ударов. Правда, до ворот долетели только семь: 14 улетели мимо, еще семь заблокировали защитники. Гризманн не совершил результативных действий в четырех матчах при Кумане.

•‎ Синхронных поражений перед класико не было с апреля 2003-го. Тогда команды тоже проиграли с равным счетом 2:4 — только «Барселона» дома сгорела «Депортиво», а «Реал» на выезде «Сосьедаду».

• А параллельных поражений без забитых голов не случалось еще дольше — с 6 мая 2000-го. «Барса» проиграла 0:2 «Райо Вальекано», «Реал» уступил 0:1 «Алавесу».

•‎ «Реал» вообще непривычно проиграл дома команде, поднявшейся из Сегунды — до этого было лишь одна ничья в 40 играх с новичками.

Источник: AFP 2020

• «Кадис» выиграл у «Реала» впервые с марта 1991-го (тогда тоже 1:0) и всего в четвертый раз в истории. Кстати, эта победа — первая для «Кадиса» в гостях над мадридцами. «Сантьяго Бернабеу» все еще чист, а вот на маленьком стадионе имени ди Стефано фавориты проиграли.

У нас нет оправданий, это плохая игра. Мы недовольны. Но мы потеряли всего три очка. Это три важных очка, но не более того. Теперь нам нужно подумать о следующей игре. Зинедин Зидан главный тренер «Реала»

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Тренеру «Реала» придется подумать еще больше, чем обычно: Рамос столкнулся с Лосано и повредил колено — капитана пришлось менять в перерыве.

• «Барселона» проиграла «Хетафе» впервые с ноября 2011-го — тогда тоже хватило одного гола.

У «Барселоны» были вопросы по судейству: в конце первого тайма Месси рванул в сольный проход, но его остановил локоть Аллана Ньома.

Источник: Reuters

Бывший президент «Барселоны» Жоан Лапорта уверен, что это близко к удалению.

«Удар локтем в Месси! Это тянуло на красную карточку, но не было даже желтой! Наверное, арбитр злится из-за того, что “Реал” проиграл», — написал Лапорта в твиттере.

Бывший функционер «Барсы» умело подогревает атмосферу перед очной встречей — класико уже через неделю, в субботу 24 октября на «Камп Ноу».

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